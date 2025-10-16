SUNOTEC va de l’avant dans le secteur des EnR en Bulgarie avec sept investissements historiques dans les BESS

SUNOTEC, fournisseur europÃ©en de solutions intÃ©grÃ©es pour les projets solaires Ã grande Ã©chelle, a rÃ©ussi Ã obtenir un financement pour sept projets d’Ã©nergie renouvelable en Bulgarie au cours du mois de septembre 2025. Ces projets sont dÃ©tenus soit en totalitÃ© par SUNOTEC, soit en partie par l’intermÃ©diaire de Solaris Holding AD (une coentreprise Ã 50/50 entre SUNOTEC et les principaux actionnaires d’Eurohold Bulgaria AD, un groupe diversifiÃ© dans le domaine de l’Ã©nergie et de la finance avec une forte prÃ©sence dans les Balkans).

Le portefeuille financÃ© comprend un projet co-localisÃ© (solaire photovoltaÃ¯que et BESS) et six projets autonomes de systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie, marquant une Ã©tape importante dans l’expansion du portefeuille d’investissements de la sociÃ©tÃ© sur son marchÃ© domestique. Au total, ils reprÃ©sentent une capacitÃ© solaire de 115 MWc et 763 MWh de stockage par batterie. Â« Ces projets marquent une Ã©tape majeure dans notre Ã©volution, non seulement en tant que fournisseur de solutions clÃ©s en main, mais aussi en tant qu’investisseur Ã long terme dans les infrastructures d’Ã©nergie renouvelable Â», a dÃ©clarÃ© Viktor Stefanov, responsable de l’IPP chez SUNOTEC.

Â« GrÃ¢ce Ã ces investissements, nous contribuons Ã l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de la Bulgarie et Ã la construction d’un systÃ¨me Ã©lectrique plus rÃ©silient, plus flexible et plus renouvelable Â» poursuit-il. Le ministÃ¨re bulgare de l’Ã‰nergie a Ã©galement approuvÃ© les projets BESS autonomes pour recevoir des subventions dans le cadre du programme Restore, qui est conÃ§u pour soutenir le dÃ©ploiement de stockage Ã grande Ã©chelle et amÃ©liorer la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã l’Ã©chelle nationale. Ces projets reprÃ©sentent une Ã©tape importante dans la dÃ©carbonisation du secteur de l’Ã©lectricitÃ© bulgare, en soutenant la transition du pays vers un bouquet Ã©nergÃ©tique plus propre.