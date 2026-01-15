Padulella : Valorem lance son 1er financement participatif en Corse pour un parc agrivoltaÃ¯que

Premier financement participatif lancÃ© par Valorem pour une centrale solaire en Corse. Une Ã©pargne responsableÂ au service de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Avec un objectif de 200 000 â‚¬, cette campagne de financement participatif en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© est dÃ©diÃ©e au dÃ©veloppement du parc agrivoltaÃ¯que de Padulella, en Haute-Corse. Cette levÃ©e de fonds est ouverte en prioritÃ© aux habitants de la CommunautÃ© de communes de L’Oriente. Ã€ partir du 19 janvier, elle sâ€™Ã©tendra au dÃ©partement de la Haute-Corse, ces deux territoires bÃ©nÃ©ficiant de conditions prÃ©fÃ©rentielles. Elle sera ensuite Ã©largie Ã la Corse, Ã partir du 26 janvier. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne aux Ã©co-Ã©pargnants, Ã partir de 50 â‚¬, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le portail en ligne, hÃ©bergÃ© sur la plateforme de Lendosphere. Pour Jean-Yves Grandidier, PrÃ©sident-fondateur du Groupe Valorem : Â«Â Ce projet solaire en Haute-Corse marque une grande Ã©tape : il sâ€™agit de la toute premiÃ¨re opÃ©ration de financement participatif menÃ©e par Valorem en Corse. Il sâ€™inscrit dans une dÃ©marche affirmÃ©e de co-construction avec le territoire et ses acteurs, en Ã©troite collaboration avec les institutions et partenaires locaux. Ã€ travers cette premiÃ¨re collecte citoyenne, Valorem souhaite associer directement le territoire Ã la crÃ©ation de valeur du projet et lui permettre de devenir un acteur Ã part entiÃ¨re de sa transition Ã©nergÃ©tique, tout en gÃ©nÃ©rant des retombÃ©es concrÃ¨tes pour lâ€™Ã©conomie locale. Â»

Un projet agrivoltaÃ¯que qui vise Ã redonner vie Ã des terres dÃ©laissÃ©es