Derrière les nuages qui rembrunissent la filière PV, Eclaircie voit une lueur d’espoir dans l’autoconsommation collective

Éclaircie finalise le financement de CALIACO 1. Cette opération porte sur un portefeuille de 17 centrales photovoltaïques en toiture, exclusivement dédiées au monde agricole et situées dans le Grand Ouest. Une première opération structurée dans un contexte exigeant !

Éclaircie, société spécialisée dans le développement et la construction de projets photovoltaïques, annonce la finalisation d’un financement de 6,9 millions d’euros pour CALIACO 1, sa première opération structurée. Le nom CALIACO, qui signifie coq en gaulois, incarne l’ancrage territorial du portefeuille et la volonté d’Éclaircie de structurer des actifs énergétiques durables au plus près des usages agricoles. À seulement 20 mois d’existence, Éclaircie franchit une étape structurante avec la réalisation de cette première opération de financement de portefeuille. Dans un contexte de marché marqué par une forte sélectivité des financeurs, l’aboutissement de CALIACO 1 illustre la robustesse technique, contractuelle et financière des projets développés par la société, ainsi que la confiance accordée par ses partenaires agricoles et financiers. Le financement est structuré autour d’une dette senior apportée par ARKÉA et d’un financement participatif opéré via ENERFIP.

Une réussite collective au service des territoires agricoles

Cette première opération n’aurait pu aboutir sans l’engagement des agriculteurs qui ont fait confiance et des citoyens qui ont décidé d’accompagner Éclaircie en investissant depuis la plateforme de financement ENERFIP. Leur confiance constitue le socle de cette réussite, qui s’inscrit durablement au service d’une agriculture locale et d’une production d’énergie valorisante pour les territoires. « CALIACO 1 marque une première étape décisive pour Éclaircie. Nous sommes fiers de notre équipe, reconnaissants envers nos partenaires et honorés de la confiance qui nous est accordée. A partir de 2026, tous nos projets se feront en autoconsommation collective, nous devenons donc fournisseurs d’énergie sur le territoire » assure Nicolas Bergeron, Président d’Eclaircie.

Perspectives : autoconsommation collective et nouveaux portefeuilles

En effet, en parallèle de CALIACO 1, Éclaircie poursuit le développement de deux nouveaux portefeuilles de projets, dont une part significative sera dédiée à l’autoconsommation collective, un modèle encore émergent nécessitant une expertise technique et réglementaire renforcée et sur lequel Éclaircie se positionne de manière forte et locale.

Encadré

Des partenaires engagés aux côtés d’Éclaircie

La finalisation de CALIACO 1 a été rendue possible grâce à l’engagement des 12 collaborateurs de la société et d’un écosystème de partenaires financiers, techniques et juridiques.

Conseils et conseils juridiques

● Confluence Energy, Nicolas Douchet

Financeurs de l’opération

● ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ABEI)

● ENERFIP via 1787 participants

Auditeurs techniques et financiers

● ENERGY LEGAL, Audit juridique

● A2RISK, Audit assurantiel

● SYNERIA, Audit technique