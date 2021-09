Pacte d’engagement 2030 : La mÃ©tropole de Montpellier adopte le 1er pacte local pour la transition Ã©cologique

Vendredi 10 septembre dernier, la métropole de Montpellier a adopté le 1er pacte local pour la transition écologique avec les acteurs des infrastructures de réseaux, de mobilités et de travaux publics. Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Président du groupe SERM-SA3M, Laurent Nison, Président de TaM et René Revol, Président de la Régie des Eaux ont signé le premier pacte local pour la transition écologique avec les représentants des sociétés d’ingénierie et de travaux publics du territoire : Syntec Ingénierie, Cinov Ingénierie, FRTP Occitanie, Routes France Occitanie et l’UNICEM Occitanie.

Conclu au niveau national le 20 janvier dernier, ce pacte entre maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux publics vise à enclencher une dynamique vertueuse en matière de transition écologique et d’utiliser pleinement le puissant levier économique que représente la commande publique. La Métropole de Montpellier est la première métropole française à lui donner une déclinaison locale.

Signé avec l’ensemble des entités du groupe Montpellier, ce Pacte d’engagement acte une stratégie d’ensemble pour atteindre les objectifs du futur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) métropolitain. Et entend prouver qu’il est possible de concilier protection de l’environnement et développement du territoire.