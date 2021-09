RES, CVE et la Ville de LoudÃ©ac ont inaugurÃ© ce jour la centrale photovoltaÃ¯que de Loudia en CÃ´tes d’Armor

Bruno Le Bescaut, Maire de Loudéac, Pascal Craplet, Directeur des affaires publiques de RES, et Nicolas Chapelat, Directeur des relations collectivités et territoire de CVE, ont inauguré la centrale photovoltaïque de Loudia, en présence de Xavier Hamon, Président de Loudéac Communauté et de Dominique Ramard, Président du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor et de la SEM Energies 22.

Située sur la commune de Loudéac en Côtes-d’Armor (22) sur un ancien centre d’enfouissement technique fermé depuis 2001, cette centrale d’une puissance de 5mégawatts crête (MWc) sur une superficie de 6 hectares, va produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’un quart de la population de Loudéac (approximativement 2 400 habitants).

« Le recours au financement participatif a favorisé l’ancrage territorial »

Le projet de centrale solaire à Loudéac a été lauréat de la quatrième tranche de l’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2018 et l’électricité verte produite est valorisée avec le mécanisme de complément de rémunération. Le site a été développé par RES, entreprise mondiale spécialisée dans le domaine du développement de projets d’énergies renouvelables, et a été acquis par CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables en 2019. CVE a structuré le financement avec notamment un volet financement participatif, construit et mis en service la centrale de Loudia. Cette centrale démontre l’engagement fort des partenaires de ce projet en faveur d’une production d’énergie verte, dans une dynamique d’optimisation des terres.

« Ce projet est le fruit d’une réflexion initiée par la commune de Loudéac, en partenariat avec les équipes de RES, dans le cadre d’un appel à projet lancé en 2010. Nous sommes heureux d’inaugurer ce projet aujourd’hui, aux côtés de notre partenaire, CVE, ainsi que de l’ensemble des élus ayant contribué à sa concrétisation », s’enthousiasme Pascal Craplet, Directeur des affaires publiques de RES. Pour Nicolas Chapelat de CVE, “la reconversion d’un terrain industriel à des fins de production d’énergie verte contribue à développer le modèle de production décentralisée d’énergie auquel nous croyons chez CVE. Il s’agit de développer des projets de territoire qui répondent aux besoins énergétiques et environnementaux des acteurs locaux. Le recours au financement participatif a favorisé l’ancrage territorial de ce projet et a permis aux habitants de devenir acteurs de la transition énergétique et de bénéficier directement de ses retombées économiques. »

Un ancien centre d’enfouissement technique valorisé en centrale photovoltaïque

Pour Dominique Ramard, Président du SDE22 et de la SEM Energies 22 : « La centrale photovoltaïque de Loudéac s’intègre parfaitement dans les objectifs de la SEM Energies 22 : ce projet permet de revaloriser une friche urbaine en produisant une énergie renouvelable locale sur une zone qui ne pouvait être exploitée autrement. La SEM Energies 22 s’attache ainsi à faire de la transition énergétique une réalité ». « Cette inauguration marque l’aboutissement d’un projet que la ville accompagne depuis de nombreuses années. Si ce parc photovoltaïque de pointe représente avant tout un devenir économique intéressant pour ce site dont le sol nécessiterait une phase de dépollution trop importante pour accueillir un autre type d’activité, nous avons également été séduits par le volet durable de ce projet qui permettra de produire une énergie renouvelable et locale, qui sera consommée à proximité du site. Nous sommes également ravis que les habitants du territoire aient été sollicités dans le cadre d’un financement participatif afin que chacun puisse bénéficier des retombées économiques d’un tel projet », se réjouit Bruno Le Bescaut, maire de la Ville de Loudéac.