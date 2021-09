SunBrushÂ® mobil et AVANT SA Ã©tablissent un bureau de vente en Afrique du Sud

Les exploitants de parcs solaires et les sociétés d’exploitation et de maintenance d’Afrique du Sud et de Namibie peuvent acheter des équipements de nettoyage SunBrush® mobil fabriqués à Lachen, en Allemagne, avec les chargeurs correspondants de la société AVANT. À cette fin, l’expert en équipements de nettoyage solaire a ouvert un site de service et de vente commun à Western Cape avec le partenaire commercial sud-africain AVANT SA.

Les chargeuses du groupe AVANT peuvent être utilisées de manière flexible car elles sont compatibles avec plus de 200 accessoires, y compris des tondeuses à gazon ou des machines pour désherber. Les systèmes de nettoyage SunBrush sont également rapides et faciles à installer sur les véhicules multifonctions. « Les employés du parc solaire peuvent ainsi entretenir l’ensemble du parc solaire avec un seul véhicule chargeur. Cela leur permet non seulement d’économiser des coûts, mais aussi du temps », explique Oliver Köster, directeur des ventes chez SunBrush® mobil.

Entretenir les parcs solaires rapidement et facilement

Si un autre véhicule chargeur est déjà disponible, les clients peuvent également acheter l’équipement de nettoyage individuellement. Actuellement, SunBrush® mobil et AVANT SA construisent un entrepôt de pièces détachées afin que le personnel qualifié puisse entretenir et réparer les machines SunBrush sur place. « Nous sommes très enthousiastes et honorés du nouveau partenariat entre AVANT Afrique du Sud et SunBrush Allemagne. Nous importons uniquement des équipements de qualité d’Europe depuis 2007 et le SunBrush est un ajout très populaire à la gamme d’accessoires AVANT. AVANT SA distribuera la gamme complète d’équipements SunBrush en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Les clients potentiels et existants ne peuvent s’attendre qu’au meilleur service possible – quelque chose pour lequel nous sommes connus dans l’industrie », explique Wally Loftie-Eaton, directeur général d’AVANT Afrique du Sud.

Un potentiel à exploiter

Plusieurs unités de nettoyage du modèle SunBrush® mobil Compact sont déjà utilisées dans les parcs solaires sud-africains. « Le marché du photovoltaïque en Afrique du Sud est en pleine croissance. Avec notre puissant partenaire, nous voulons exploiter ce potentiel », déclare Oliver Köster. AVANT SA est l’un des plus grands distributeurs AVANT depuis environ 15 ans. La société possède d’autres succursales dans les villes sud-africaines de Durban et Gauteng.