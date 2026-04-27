Overview et Meta annoncent un accord inÃ©dit autour de lâ€™Ã©nergie solaire spatiale

Overview Energy et Meta annoncent un accord inÃ©dit pour alimenter les centres de donnÃ©es en Ã©nergie solaire spatiale. Cet accord place Meta Ã l’avant-garde d’une nouvelle catÃ©gorie d’infrastructures Ã©nergÃ©tiques, renforÃ§ant ainsi le leadership Ã©nergÃ©tique amÃ©ricain. Quand lâ€™Ã©nergie propre tombe du cielÂ !

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Overview EnergyÂ et Meta viennent dâ€™annoncer un accord et un partenariat inÃ©dits visant Ã faire progresser l’Ã©nergie solaire spatiale de fabrication amÃ©ricaine, avec une premiÃ¨re dÃ©monstration orbitale prÃ©vue en 2028 et une production d’Ã©lectricitÃ© commerciale attendue en 2030.

Â«Â Une Ã©nergie nouvelle et continue depuis l’orbiteÂ Â»

Pour soutenir le dÃ©ploiement d’infrastructures d’IA aux Ã‰tats-Unis, Meta innove en facilitant et en sÃ©curisant l’accÃ¨s Ã une nouvelle technologie Ã©nergÃ©tique conÃ§ue pour une Ã©volutivitÃ© modulaire. Cet accord permet Ã Meta d’accÃ©der en avant-premiÃ¨re Ã la capacitÃ© du systÃ¨me d’Ã©nergie solaire spatiale d’Overview, pouvant atteindre 1 GW. Ce systÃ¨me capte l’Ã©nergie solaire dans l’espace et la transmet aux installations solaires terrestres existantes, oÃ¹ elle est convertie en Ã©lectricitÃ©, permettant ainsi Ã ces derniÃ¨res d’optimiser leur utilisation et de produire de l’Ã©nergie 24h/24.Â Â« La technologie solaire spatiale reprÃ©sente une avancÃ©e majeure, car elle permet de tirer parti des infrastructures terrestres existantes pour fournir une Ã©nergie nouvelle et continue depuis l’orbite. Nous sommes ravis de collaborer avec Overview Energy afin de dÃ©velopper des solutions Ã©nergÃ©tiques innovantes qui soutiendront nos ambitions en matiÃ¨re d’IA et d’infrastructures Â», explique Nat Sahlstrom, vice-prÃ©sident Ã‰nergie et DÃ©veloppement durable chez Meta. Â« Cette collaboration tÃ©moigne de notre engagement envers l’innovationÂ : nous mettons Ã profit les technologies de pointe pour renforcer le leadership Ã©nergÃ©tique des Ã‰tats-Unis. Â»

Â«Â Nous repoussons les limites traditionnelles de la production et de la distribution dâ€™Ã©lectricitÃ©Â Â»

GrÃ¢ce Ã cet accord de rÃ©servation de capacitÃ©, Meta est l’une des premiÃ¨res grandes entreprises Ã s’assurer des droits sur la future capacitÃ© d’Ã©nergie solaire spatiale acheminÃ©e de l’orbite vers le rÃ©seau. Â« Lâ€™espace sâ€™intÃ¨gre de plus en plus Ã lâ€™infrastructure Ã©nergÃ©tique amÃ©ricaine Â», ajoute Marc Berte, PDG dâ€™Overview Energy. Â« Notre approche de lâ€™Ã©nergie solaire spatiale permet aux gÃ©ants du cloud et aux fournisseurs de technologies de garantir une Ã©nergie propre grÃ¢ce Ã un implantation fiable et une mise en service rapide. En collaboration avec Meta, nous repoussons les limites traditionnelles de la production et de la distribution dâ€™Ã©lectricitÃ© afin de rÃ©pondre Ã la demande croissante. Â» Les satellites d’Overview captent la lumiÃ¨re solaire en continu depuis leur orbite gÃ©osynchrone et la transmettent aux centrales solaires terrestres existantes sous forme de lumiÃ¨re proche infrarouge de faible intensitÃ©. En prolongeant la durÃ©e de production d’Ã©lectricitÃ© des installations solaires, le systÃ¨me est conÃ§u pour augmenter significativement leur rendement sans nÃ©cessiter de nouveaux terrains, de carburant ou de longs processus de raccordement au rÃ©seau. Le faisceau d’Overview est invisible, moins intense que la lumiÃ¨re solaire et sans danger pour les humains, les animaux et les aÃ©ronefs. Cette technologie est conÃ§ue pour rÃ©pondre aux normes amÃ©ricaines en matiÃ¨re de rÃ©glementation, d’intÃ©gration au rÃ©seau et de sÃ©curitÃ©. Le conseil consultatif d’Overview comprend Jim Bridenstine, ancien administrateur de la NASA et membre du CongrÃ¨sÂ ; Mike Griffin, ancien administrateur de la NASAÂ ; et Joseph Kelliher, ancien prÃ©sident de la FERC et vice-prÃ©sident exÃ©cutif en charge de la rÃ©glementation chez NextEra.Â L’accord entre Meta et Overview marque une Ã©tape importante vers l’intÃ©gration de l’Ã©nergie solaire spatiale dans le mix Ã©nergÃ©tique amÃ©ricain, une Ã©nergie capable de soutenir une Ã©conomie en croissance qui dÃ©pend d’une Ã©nergie de haute qualitÃ© et toujours disponible.

EncadrÃ©

Quid dâ€™Overview EnergyÂ ?

Overview Energy transforme la lumiÃ¨re solaire ininterrompue de l’espace en Ã©nergie exploitable sur Terre. Ses satellites captent l’Ã©nergie solaire 24h/24 et 7j/7 en orbite gÃ©osynchrone et la transmettent sous forme de lumiÃ¨re infrarouge proche, sans danger, Ã des rÃ©cepteurs au sol â€“ centrales solaires existantes et futures. Ce systÃ¨me permet de redistribuer l’Ã©nergie entre les continents en temps rÃ©el, en fonction de la demande, sans modifier les infrastructures terrestres. FondÃ©e en 2022, Overview a dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© une premiÃ¨re mondiale : la transmission d’Ã©nergie depuis une plateforme aÃ©roportÃ©e en mouvement. La sociÃ©tÃ© bÃ©nÃ©ficie du soutien d’investisseurs de premier plan dans les secteurs de l’Ã©nergie et de l’aÃ©rospatiale.