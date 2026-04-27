Demain, certains Français seront payés 30€ pour recharger leur voiture pendant que d’autres paient 80€ leur plein d’essence

Alors que le prix des carburants atteint à nouveau des niveaux records et que des millions de Français peinent à faire le plein, une autre réalité se dessine du côté de l’électrique : demain, entre 12h et 16h, certains Français seront rémunérés pour recharger leur véhicule. Grâce au solaire ! Explications.

Être rémunéré pour faire son plein. Douce utopie, rêve insensé ? Rien de tout cela. En cause : une très forte production solaire et nucléaire, combinée à une faible consommation à la mi-journée. Demain, le système électrique français sera en situation de surproduction, entraînant des prix négatifs sur les marchés de gros, à des niveaux records. Concrètement, les producteurs seront prêts à payer les consommateurs pour qu’ils absorbent cette électricité excédentaire.

Être payé pour faire le plein électrique

Pour les consommateurs connectés aux prix réels du marché, cette situation se traduit immédiatement. Les clients équipés d’une voiture électrique et abonnés à des offres dynamiques pourront demain être rémunérés jusqu’à 30€ pour recharger leur véhicule entre midi et 16h. En ordre de grandeur, c’est comme être payé pour faire son plein. Au même moment, des millions de Français continueront à subir la hausse des carburants. La situation est saisissante : un automobiliste électrique recharge son véhicule gratuitement et est payé 30€, pendant qu’un autre fait le plein de son véhicule thermique pour 80€. Deux réalités énergétiques coexistent désormais !

Un phénomène invisible pour la majorité des Français

Cet épisode illustre un déséquilibre croissant du système énergétique à savoir une production d’électricité de plus en plus variable, notamment solaire, et une consommation encore peu adaptée à ces variations. Mais surtout, il met en lumière un fait peu connu : la majorité des consommateurs ne voit pas ces opportunités. Pourquoi ? Parce que leurs contrats reposent sur des prix lissés, déconnectés de la réalité du marché. Résultats : ils continuent de payer un prix moyen élevé même lorsque l’électricité est abondante, voire gratuite

Une bascule déjà en cours

Seuls les consommateurs ayant accès au prix réel de l’électricité peuvent aujourd’hui bénéficier de ces situations. Et justement, le fournisseur d’électricité Sobry propose, en pionnier, une tarification dynamique “pure”, facturée heure par heure, directement indexée sur les prix du marché. Demain, ses clients seront ainsi payés pour consommer sur cette plage horaire. À l’inverse, les clients des offres classiques continueront à payer leur électricité au prix habituel, sans bénéficier de ces variations.

Un signal fort pour l’électrification

Cet épisode envoie un signal clair : l’électrification des usages n’est plus une projection. Elle est déjà une réalité. Mais elle repose sur une condition essentielle : avoir accès aux bons signaux de prix. À l’heure où le gouvernement pousse l’électrification, cette situation montre que la question n’est plus seulement technologique ou écologique. Elle est aussi économique : qui a accès aux opportunités et qui continue de les subir ?

Encadré

Quid de Sobry ?

Fondée en 2024, Sobry est un fournisseur d’électricité français spécialisé dans la tarification dynamique et l’optimisation de la consommation énergétique. L’entreprise propose une offre fondée sur le prix réel du marché, combinée à des mécanismes de protection et à des outils de pilotage des usages, permettant aux particuliers et aux professionnels de consommer au bon moment. Positionnée à la croisée du fournisseur et de l’energy management, Sobry vise à rendre le système électrique plus lisible, plus efficace et mieux aligné avec les enjeux de transition énergétique. Sobry s’appuie sur l’expertise de son fondateur, Jérémy Assayag, ancien responsable énergie chez Arkema, spécialisé dans les marchés de l’électricité et les stratégies de décarbonation.