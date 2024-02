Ouverture des réservations pour la cérémonie d’ouverture de POwR Earth Summit 2024 en présence du Président Barack Obama

POwR Earth Foundation est fière de présenter le Président Barack Obama comme invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture de la toute première édition de POwR Earth Summit, le mercredi 13 mars 2024, au CNIT Paris La Défense, entre 19h30 et 21h. Le Président Barack Obama interviendra sur la scène du grand auditorium du CNIT Paris La Défense, dans un format questions/réponses, durant plus d’une heure. Barack Obama, avocat star des énergies renouvelables !

Avec la participation exceptionnelle du Président Obama, POwR Earth Summit 2024 cherche à mobiliser les acteurs de l’énergie en France et en Europe, avec les plus hautes ambitions, autour de l’accélération de la transition énergétique. Il incarne pour ce leadership inspirant, plus que jamais nécessaire dans le plus grand défi des années à venir, la lutte contre le changement climatique. Pour les invités, les participants et les partenaires de POwR Earth Summit 2024, il représente la personnalité internationale la plus légitime pour ouvrir cette première édition.

L’intégralité du programme dévoilé

Au lendemain de la cérémonie d’ouverture, deux journées de conférences et tables rondes seront ouvertes au public. 70 speakers de renommée internationale aborderont une trentaine de thématiques pour débattre des actions concrètes à mettre en place pour la transition énergétique. Et parce qu’ils sont les acteurs de demain, l’accès aux tables rondes jeudi 14 et vendredi 15 mars sera totalement gratuit pour les étudiants. Ces deux journées seront rythmées par de nombreux groupes de travail, et d’échanges avec des innovateurs, des industriels, des leaders politiques, des dirigeants de médias, des spécialistes du climat et des conférenciers internationaux. Les discussions permettront de répondre à trois défis essentiels :

Comment réduire l’écart entre les objectifs européens en matière d’ENR et les capacités actuelles du marché français ?

Comment élaborer un modèle conciliant harmonieusement le développement des ENR et les intérêts de la biodiversité, de l’agriculture, de la solidarité, comme des autres acteurs de la bifurcation écologique ?

Comment améliorer la collaboration entre les divers acteurs de l’énergie, incluant les secteurs publics et privés, les scientifiques, les industriels, et les financeurs ?

Au programme, une trentaine de conférences captivantes sur des thématiques essentielles telles que : La Transition face à la Décision ; Transformer la Contrainte en Action ; Renouvelables et Souveraineté en Dialogue ; Dialogue Agrivoltaïque

Les ENR face au Défi du Siècle …

Parmi les speakers de renommée internationale présents pour alimenter les débats, on retouvera :

Bertrand Piccard, explorateur, fondateur de la Fondation Solar Impulse

Corine Lepage, Avocate associée fondatrice au cabinet Huglo-Lepage, ancienne ministre

François Gemenne, Membre du GIEC et co-directeur de l’Observatoire Défense & Climat à l’IRIS.

Chantel Jouanno, Présidente de la commission nationale du débat public

Daniel Lincot, Directeur de recherche émérite au CNRS

André Joffre, fondateur de Tecsol, président du pôle de compétitivité DERBI

Valérie Masson-Delmotte, Co-présidente groupe de travail 1 du GIEC

David Lisnard, Maire de Cannes, Président de l’Association des maires de France.

Mathilde Van Renterghem, Cheffe de cabinet adjointe du ministre de la Transition écologique

Isabelle Albertalli, pilote du Plan climat de Bpifrance

Stephane Tiki, porte-parole et directeur du développement du Groupement du Patronat Francophone

Joël Tronchon, Directeur du développement durable Europe de l’Oréal

Mikaël Lemarchand, Directeur de l’Engagement social, territorial et environnemental de la SNCF

Jonas Haddad, Avocat en droit des affaires et droit pénal

Philippe Rahme, Architecte

Coralie de Fontenay, co-Fondatrice et co-CEO de Luximpact

A propos du POwR Earth Summit

Le POwR Earth Summit est un sommet international qui rassemble les entreprises, porteurs de projets et décideurs politiques autour d’actions concrètes concertées en faveur d’une accélération de la transition énergétique. Il se tiendra du 13 au 15 mars à Paris, au CNIT, et donnera lieu à une série de conférences, d’expositions et de rencontres. L’événement se propose d’apporter des réponses opérationnelles et pilotables à la nécessité de l’accélération du secteur des ENR en France. Le POwR Earth Summit a aussi l’ambition de créer des synergies entre les acteurs de la transition énergétique. Au total, une centaine d’exposants seront présents pour partager leurs projets et leurs recherches.

Dates et horaires :

Mercredi 13 mars : 19h-21h (soirée d’ouverture sur réservation)

Jeudi 14 mars : 9h-19h

Vendredi 15 mars : 9h-17h45

billetterie.cnitforest.com/fr