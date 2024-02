Green Consult accueille Garance Coulot au sein de son Ã©quipe

Pour faire face à une activité en forte croissance, Green Consult, cabinet de conseil spécialisé dans les énergies renouvelables, est heureux d’annoncer l’arrivée de Garance Coulot dans son équipe. Un renfort qui fait sens !

Garance Coulot intègre donc les équipes de Green Consult. Elle possède un double diplôme en finance et droit des affaires, avec une spécialisation en droit de l’environnement. Elle complète son parcours par une formation en géopolitique à IRIS SUP’, enrichissant sa compréhension globale du secteur de l’énergie. Garance Coulot a acquis une première expérience dans le domaine des énergies renouvelables chez Engie et NEoT Capital. L’intégration de Garance au sein de Green Consult intervient dans un contexte de croissance de l’activité de notre cabinet, particulièrement dans le domaine des projets solaires.

Fondée en 2020, Green Consult s’est rapidement établie comme un conseiller fiable et innovant dans le secteur de l’énergie renouvelable. Son offre de services couvre diverses opérations, de la recherche de financements (dettes, levées de fonds) à la transaction pour les acheteurs et vendeurs, avec une attention particulière portée aux cessions. Sa mission est de fournir un accompagnement complet à ses partenaires dans la structuration financière de leurs projets. Cela inclut un accompagnement financier, ainsi que la gestion et la coordination des différentes parties prenantes impliquées dans le processus de financement. Son expertise lui permet d’identifier des solutions de financement appropriées pour chaque projet et de développer des plans opérationnels précis.