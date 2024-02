la bellenergie propose un kWh vert HT 20 % moins cher que le tarif rÃ©glementÃ©

En 2024, la bellenergie fait rimer électricité et baisse des prix : de quoi permettre aux consommateurs français de réaliser des économies alors qu’ils font face à une nouvelle hausse du tarif de l’électricité. La start-up toulonnaise, fournisseur d’électricité 100 % verte et 100 % française, dévoile de nouvelles offres avec un prix du kWh HT 20 % moins cher que le tarif réglementé.

Permettre aux Français de ne pas avoir à choisir entre énergie renouvelable et prix compétitifs, tel est le pari de la société la bellenergie. Initiative qu’elle met notamment en avant à travers sa première campagne « Tant qu’elle est verte » visant à inciter les consommateurs à passer à l’énergie verte, et ce, quel que soit le fournisseur.

Une situation énergétique noire qui n’en finit plus pour les Français

Quelques jours seulement après la nouvelle augmentation du prix de l’électricité qui est entré en vigueur au 1er février 2024, la tension est palpable chez les consommateurs français. Cette 4ème hausse consécutive, de l’ordre de 8,6 à 9,8 %, fait suite à une augmentation de 4 % survenue en février 2022, 15 % en février 2023 et 10 % en août 2023. Cela représente un bon du tarif réglementé de l’électricité de pas moins de 43 % en deux ans, et autant de conséquences directes sur le portefeuille des ménages. Le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement en 2022 sur fond de conflit russo-ukrainien et d’arrêt d’une grande partie des centrales du parc nucléaire français, et qui a protégé les consommateurs de la flambée historique des prix de l’électricité prendra cependant fin en février 2025. Aucune autre hausse n’est prévue avant cette date. Pour autant, les Français restent dans l’incertitude face à cette situation instable et craignent de devoir affronter de nouvelles augmentations dans les années à venir.

Une offre verte 20 % moins chère que les prix du marché grâce à un gel des prix du kWh HT

Face à cette situation de tension, la bellenergie a imaginé une offre rassurante, qui fait du bien à la planète et au portefeuille des Français. La société entend simplifier et démocratiser l’accès à l’électricité verte, et se distingue des autres fournisseurs d’énergie sur bien des aspects :

- Une énergie verte certifiée d’origine française ;

- Une offre modulable et personnalisable permettant de choisir la région de provenance, le fournisseur ou encore le type d’énergie renouvelable souhaités (éolien, solaire ou hydraulique) ;

- Une expérience utilisateur digitale simplifiée et un service client basé en France pour faciliter les démarches et les interactions ;

- Et surtout des prix justes !

C’est pourquoi, en 2024, la bellenergie propose de nouvelles offres tarifaires inédites garantissant le prix du kWh HT 20 % moins cher que le tarif réglementé, et ce, sur des durées contractuelles de prix fixes allant jusqu’à 3 ans.

Afin de protéger les Français des augmentations tarifaires incessantes, la

bellenergie s’engage à geler les prix de l’abonnement et du kWh (exclusion faite des taxes et contributions imposées par le gouvernement au fournisseur) pour une durée de 1, 2 ou 3 ans au choix. « Nous suivons et analysons les évolutions du prix de l’électricité, et depuis fin d’année 2023, nous avons constaté que les prix avaient fortement baissé, s’approchant lentement de leur niveau d’avant crise. Ceci nous permet d’envisager des tarifs plus compétitifs par rapport au tarif réglementé de vente, que nous pouvons sécuriser sur plusieurs années grâce à nos experts spécialisés en achat d’énergie. » déclare Sophia Alves Michel, Directrice Marketing & Communication chez la bellenergie. C’ est donc une analyse pointue et une négociation sur le long terme qui permettent à la marque d’offrir aux consommateurs des tarifs compétitifs. Mais ce n’est pas tout… automatisation des tâches, digitalisation des process ou encore faibles coûts de structures participent aussi à l’établissement d’une offre tarifaire avantageuse permettant aux Français de faire des économies tout en accédant à l’énergie verte.

Être à l’écoute des Français et de la planète : c’est possible

Chercher à se protéger de la hausse des prix est devenu une quête de chaque instant pour les Français. En matière d’électricité, les solutions sont assez limitées, et pourtant, l’une d’entre elle est trop souvent sous-estimée : le changement de fournisseur. Pour la bellenergie, changer de fournisseur c’est d’abord et surtout une occasion de passer à l’énergie verte. Car pour la marque, les énergies renouvelables devraient être la norme pour tous. Une conviction qu’elle place au-dessus de tout. Même de son propre intérêt. C’est pourquoi, à l’occasion de sa première campagne « Tant qu’elle est verte », imaginée par l’agence Grinta, la bellenergie incite les consommateurs à sauter le pas et à passer à l’électricité verte, même si c’est chez un concurrent. La marque en vient même à citer deux d’entre eux, Ekwateur et Ilek dans sa campagne, car pour elle, le choix du fournisseur n’a pas vraiment d’importance, « tant qu’il est vert ». Une communication osée, basée sur un film TV en animation 3D et déclinée en affichage, sur le digital et sur les réseaux sociaux, qui dépeint la bienveillance des acteurs du secteur de l’énergie verte pour qui la transition aux énergies renouvelables est une priorité. Néanmoins, la bellenergie reste consciente des préoccupations actuelles des Français. C’est pourquoi, dans la deuxième vague de sa campagne « Tant qu’elle est verte », elle n’hésite d’ailleurs pas à mettre l’accent sur ses offres tarifaires, en rappelant aux consommateurs « qu’elle ne leur en voudra pas s’ils viennent juste pour le prix ». La bellenergie apporte la preuve que ça ne coûte pas plus cher de passer à l’énergie verte française. Chez elle, ça coûte même 20 % moins cher.