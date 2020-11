Ouverture Ã  La RÃ©union du 2Ã¨me centre de lavage Ã‰lÃ©phant Bleu 100% solaire

Pour la marque Éléphant Bleu, l’île de la Réunion est un terrain d’innovation qu’elle explore avec les co-franchisés « Manutention de la Réunion ». Après une première ouverture à Saint-André en juin dernier, un deuxième centre de lavage automobile 100% solaire est désormais implanté à Saint-Gilles les Hauts (rond-point du Centhor).

Les ouvertures des centres Éléphant Bleu réunissent deux innovations et challenges technologiques pour l’enseigne : l’installation péninsulaire des centres et leur fonctionnement total à l’énergie solaire inédit sur le marché. La réalisation du projet a bénéficié du soutien de la Direction régionale Réunion-Mayotte (ADEME). Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Éléphant Bleu parie sur l’innovation technologique pour faire évoluer le lavage automobile sur des critères de qualité, d’efficacité et d’efficience. Parti il y a plus de 30 ans du concept économiseur d’eau de la haute-pression dont il porte la paternité, la seule enseigne spécialisée dans son secteur s’achemine vers sa vision du lavage du futur. Elle l’envisage adapté au besoin de chacun, écologique, simple, rapide et accessible. Ces promesses sont tenues avec un système de lavage haute-pression, le portique automatique, la boutique, des services digitalisés et de proximité, différents moyens de paiement et de nombreux avantages clients.

Un modèle à répliquer

Sur les centres de La Réunion, l’innovation environnementale pour Éléphant Bleu marque un pas avec l’utilisation à 100% d’une énergie renouvelable. Éléphant Bleu et ses partenaires franchisés réunionnais ont ouvert la voie vers un développement sur l’ensemble de l’île en suivant le modèle éco-responsable des centres de Saint-André et de Saint-Gilles. « Porté par l’innovation technologique et la volonté d’aller plus loin dans la préservation de l’environnement, l’intégration dans le réseau de centres fonctionnant à 100% à l’énergie solaire entre dans la philosophie de l’enseigne et dans la continuité des actions menées sur l’ensemble de nos centres, sur l’île comme en métropole. Les premiers mois de fonctionnement sont très encourageants et confortent notre volonté d’expansion afin d’apporter aux réunionnais un service de proximité, première attente des consommateurs pour le lavage de leur voiture », confie Christophe Vogel, Responsable développement Éléphant Bleu