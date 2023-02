Otovo fait son entrÃ©e sur la bourse dâ€™Oslo dopÃ© par ses activitÃ©s dans le solaire rÃ©sidentiel

Le leader européen de l’énergie solaire résidentielle basé à Oslo a invité des représentants de chacun de ses 13 marchés pour la cérémonie de son entrée sur la bourse principale d’Oslo. Le solaire tourne rond au pays des aurores boréales !

Après une année 2022 record pour le marché solaire européen, l’entreprise Otovo, plateforme leader européenne qui livre des installations solaires clés en main pour les particuliers, est passée de la cotation sur Euronext Growth Oslo à la liste principale de la Bourse d’Oslo (OSE).

Une augmentation du capital, pour un montant de 25 millions d’euros

L’entreprise avait par ailleurs annoncé le 25 janvier dernier une opération de financement par la dette, à hauteur de 100 millions d’euros, et une augmentation du capital, pour un montant de 25 millions d’euros. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations de financement jamais réalisées par une entreprise européenne spécialisée dans le solaire résidentiel. Andreas Thorsheim, PDG et fondateur d’Otovo déclare : « Sept ans, presque jour pour jour, après le lancement d’un simple site Web destiné à faciliter la vente d’installations solaires en Norvège, nous sommes aujourd’hui côtés à la Bourse d’Oslo et venons de réaliser une opération boursière massive qui aidera des centaines d’Européens à se mettre au solaire chaque semaine. Avec ce financement qui permettra la construction de 12 500 installations solaires résidentielles en location longue durée, Otovo possèdera et exploitera l’équivalent d’une des plus grandes centrales solaires d’Europe. Nous sommes en mesure de fournir à l’Europe des quantités importantes d’énergie verte dont elle a besoin pour assurer sa transition énergétique »

« Le potentiel de développement du solaire résidentiel est très important en France »

Otovo a terminé 2022 avec un quatrième trimestre à nouveau en forte croissance et a plus que doublé ses revenus par rapport à la même période en 2021. L’année dernière aura également été consacrée à la poursuite de l’expansion internationale du groupe avec une implantation dans six nouveaux pays (Autriche, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Suisse) conformément au calendrier préalablement fixé. Le groupe couvre désormais 13 marchés et se distingue nettement de ses concurrents par une vaste empreinte géographique. Jean Rosado, directeur général Otovo France, Pays-Bas et Belgique ajoute : « Les propriétaires de maisons individuelles cherchent des moyens de se protéger contre le choc de l’inflation et la hausse de leur facture énergétique. Ils prennent conscience des économies qu’ils pourraient réaliser en équipant leur maison avec des panneaux solaires. En France, le potentiel de développement du solaire résidentiel est très important : 1 maison sur 50 est équipée de panneaux solaires contre 1 sur 4 aux Pays Bas par exemple. »