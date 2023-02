Lâ€™insolente bonne santÃ© du groupe Le Triangle qui surfe sur le tsunami solaire europÃ©en

Fabriquant métallique et constructeur de solutions photovoltaïques, le groupe Le Triangle est basé en Région Centre-Val de Loire. Cet industriel du secteur est l’un des rares acteurs en France à maîtriser la chaine de production d’un projet solaire. De quoi gagner en efficacité au moment de raiser les projets !

Alors que les énergies renouvelables sont au cœur des préoccupations, le Groupe Le Triangle dresse le bilan de l’année 2022 et anticipe déjà 2023. Malgré un contexte économique instable, Le groupe Le Triangle tire son épingle du jeu et réussit à maintenir 15% de part du marché du solaire en France dans les segments agricole et GMS. Cet industriel du secteur accentue sa croissance et clôture l’année en franchissant la barre des 190 M€ de chiffre d’affaires (+45% C.A 2021).

2022 marquée par une croissance accélérée

Pour conserver ses parts de marché et absorber la croissance effrénée, le Groupe Le Triangle a intensifié ses investissements. 3.5 millions d’euros ont été mobilisés pour renforcer l’outil industriel et accroître les volumes de production. 10 000m² d’ateliers de fabrication viennent s’ajouter au 50 000m² déjà existants. Le parc machines et les effectifs ont été renforcés (+100 embauches). En 2022, 30 000 tonnes d’acier auront été transformées et 180MW installés.

Le Groupe Le Triangle affiche une progression sans limite

Sur le marché agricole solaire, le Groupe maintient sa position de leader avec une progression de 42% de chiffres d’affaires et un nombre de réalisations multipliées par 1.5. Son activité d’ombrières de parkings solaires pour la grande distribution affiche une croissance de 133% de C.A. En parallèle, Le Triangle continue son ascension à l’international avec près de 110MW de champs solaires implantés cette année. Le Groupe ne s’arrête pas là et crée une nouvelle activité solaire dédiées aux particuliers. Créée au printemps dernier, l’activité est en plein essor et 5 agences régionales sont déjà implantées sur le territoire.

Quelles perspectives pour 2023 ? L’énergie au cœur de l’actualité

La Loi sur l’accélération des ENR récemment votée et la flambée du coût de l’énergie contribuent à l’explosion de la demande. Le contexte actuel amène le Groupe Le Triangle à se fixer des objectifs ambitieux pour 2023 et les années à venir. Dans le viseur, maintenir à minima ses parts de marché tout en intensifiant ses capacités de production. Le Groupe projette une progression de 30% de C.A en 2023. 4.5 millions d’euros seront investis (+50% à 2022) pour accroître les volumes de production et renforcer les effectifs (+100 embauches).

Une progression audacieuse est attendue sur le marché agricole solaire pour atteindre 1 000 bâtiments montés (+42%). Nouveauté 2023 : Le Triangle se positionnera également sur le marché de l’agrivoltaïsme. L’activité d’ombrières de parking solaire vise une croissance record de C.A (+140%). Enfin, les activités solaires à l’international et pour les particuliers accélèreront leur croissance et leur déploiement.

Encadré

Objectif 20% dans les segments agricole et GMS

Maintenir ses parts de marché pour représenter 20% du solaire en France (agricole et GMS) est l’objectif ambitieux du Groupe Le Triangle. À noter que de nombreux facteurs concourent à l’accélération du marché. Néanmoins, les difficultés de recrutement, le manque de formation, les délais administratifs et techniques sont autant de freins qui conditionnent la vitesse de déploiement du photovoltaïque.