DEMGY/TEAMSun : un partenariat autour du solaire sur trackers Made in Normandie

Expert français en plasturgie, le groupe DEMGY a choisi la technologie de « Tracker solaire mono-axe horizontal TSH » de TEAMsun pour produire et autoconsommer un maximum de kWh avec un minimum de panneaux solaires et au meilleur coût, pour son site de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Le fruit de cette collaboration est une installation exemplaire et jusqu’alors inégalée sur la Région Normandie !

Depuis plus de 10 ans, TEAMSun travaille sur des projets solaires innovants, qui permettent de créer toujours plus de valeur pour ses clients. « Nous partageons avec DEMGY la conviction que l’économie verte sera portée par l’innovation et le numérique, avec des outils comme les trackers, le monitoring et l’autoconsommation. Le projet d’installation photovoltaïque DEMGY à Saint-Aubin-sur-Gaillon est un bon exemple, avec un niveau de performance qui se situe entre 20 et 30% de productibles en plus et un coût quasi-identique aux technologies fixes classiques » précise Eric Pain, directeur marketing et communication de TEAMSun.

Toujours plus d’énergie du matin au soir

L’argumentaire commercial construit sur la singularité du « Tracker solaire mono-axe horizontal TSH » a été déterminant dans le choix de DEMGY. « En effet, ce process produit un maximum d’énergie du matin jusqu’au soir, alors que les installations en fixe et à plat sur les toitures produisent leur pleine puissance seulement à midi, quand le soleil est au zénith. Cette singularité aura d’ailleurs un impact important dans le futur sur le tarif de l’énergie réseau, lorsque toutes les centrales solaires de France produiront en même temps leur maximum d’énergie à midi solaire. On verra probablement survenir un tarif heure creuse de midi ! » poursuit Eric Pain.

L’autre facteur qui a été décisif en faveur de la solution TEAMsun par rapport à une solution fixe en toiture, réside dans la difficulté d’installer de fortes charges supplémentaires sur le toit terrasse de l’usine de St-Aubin-sur-Gaillon, et par la même, éliminer les risques d’étanchéité et d’incendie propre aux installations photovoltaïques sur la toiture du bâtiment.

Des économies de 1,6 millions d’euros sur 25 ans

La technologie proposée par TEAMsun sur cette centrale en autoconsommation photovoltaïque d’une puissance installée de 238 kWc, avec un taux d’autoproduction diurne de 16 % et un taux d’autoconsommation de 97,5% a été choisie par DEMGY. Pour un projet de 238 kWc en Normandie, et un investissement de 300 000 €, sur la base d’un mégawattheure réseau public à 240 € (2023), les économies réseaux seront de l’ordre de 1,6 millions d’€ sur 25 ans (hors inflation énergie) et au-delà de la question purement économique, les Groupes comme DEMGY qui sont engagés dans une démarche éco-responsable, sont sensibles à la décarbonation de leurs activités et préfèrent développer les circuits courts portés par le concept d’autoconsommation individuelle.

Un système de câblage à double fonction

Simple, efficace et durable, cette technologie innovante est née de la volonté de TEAMsun de contribuer à la transition énergétique et de démocratiser l’autoconsommation sur tout le territoire français. « Aujourd’hui, le « Tracker TSH » est l’un des systèmes les plus efficients pour produire en grande quantité de l’énergie solaire électrique tout au long de la journée. Son caractère innovant repose sur un système de câblage à double fonction : mise en mouvement des trackers et transfert de l’électricité produite. Ce produit est destiné aux projets de centrales au sol de moyenne et forte importance, en autoconsommation photovoltaïque : sites industriels et équipements publics, mais également les grandes centrales solaires raccordées au réseau public de distribution d’électricité, comme la centrale « Sunnyprod-1- Les Terres Neuves à VERNON » conclut Eric Pain.