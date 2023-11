La gestion de lâ€™Ã©nergie passe au niveau supÃ©rieur avec le systÃ¨me InSite dâ€™ABB

La gestion intelligente de l’énergie et des usages a franchi une nouvelle étape importante grâce à l’évolution du système de gestion de l’énergie InSite. Que se cache-t-il derrière cette dénomination?

Étoffée pour couvrir la distribution secondaire et finale, la gestion de l’énergie InSite offre désormais une transparence totale et une capacité de gestion de la consommation sur tout site résidentiel, commercial, ou industriel. Intelligente et capable de collecter un vaste ensemble de données, la solution InSite peut analyser et prévoir l’état du système, afin que les clients puissent facilement recevoir des recommandations et des notifications de maintenance.

Sebastiano Paganini, directeur monde de la ligne de produits pour les solutions de gestion de l’énergie au sein de la division Smart Buildings d’ABB Electrification explique : « Dans un contexte de pénurie énergétique et de hausse des coûts, la solution lancée est plus pertinente que jamais. Le changement de comportement créé par la transparence et la sensibilisation à l’énergie, associé aux actions automatiques que le système réalise, peut faire une réelle différence sur les émissions de carbone et la consommation d’énergie. En fonction des automatismes définis par les utilisateurs, la consommation d’énergie peut être réduite jusqu’à 20 %. »

En équilibrant les exigences du marché en matière de réglementation internationale sur l’efficacité énergétique des bâtiments et la complexité croissante de la conception des bâtiments, ABB continue de faire progresser son portefeuille de solutions open source interopérables en numérisant son offre : des disjoncteurs du tableau de distribution principal aux dispositifs de protection contre les surtensions et de protection des rails DIN.

Une fois les dispositifs connectés au système InSite, les données en temps réel sont accessibles via le serveur web InSite. Dans le cas du dispositif numérique de protection contre les surtensions eOVR, les informations telles que les événements de surtension, la température ambiante ou la qualité de la tension sont accessibles à distance. Il fournit également aux utilisateurs des recommandations de maintenance prédictive qui prolongeront la protection du système contre les surtensions et assureront ainsi la continuité du service.

Pour les installations difficiles d’accès, comme les éoliennes, la surveillance à distance est particulièrement utile car le système peut être facilement entretenu depuis n’importe quel appareil mobile. Le serveur web InSite a évolué en parallèle du système. Il comprend désormais une fonction de calcul des coûts, un assistant d’installation étape par étape et d’avantage d’actions automatisées optimisant la hiérarchisation des charges pour une utilisation optimale de l’énergie. En outre, les clients bénéficient également d’une intégration facile et directe grâce à la solution ABB Ability™ Energy & Asset Manager. Cette solution surveille l’intégration de la distribution secondaire et finale ainsi que la couverture complète des actifs électriques via la solution cloud.