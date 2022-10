Oscaro Power s’ouvre au marchÃ© belge francophone

Oscaro Power, le leader du photovoltaïque en auto installation pour les particuliers, annonce que son site est désormais accessible au public Belge. Un début d’internationalisation prometteur !

Fidèle à son ambition de démocratiser toujours plus le photovoltaïque, Oscaro Power propose aux particuliers belges francophones, depuis le 20 octobre, d’acheter leur kit solaire en auto installation directement sur www.oscaro-power.com. Le service client et l’envoi des commandes seront assurés depuis la France, et en français dans un premier temps.

La livraison vers la belgique intervient dans un contexte très particulier d’inflation accrue des tarifs de l’énergie. En effet, le prix de l’électricité a atteint 50 centimes par kWh en moyenne et les Belges font face à une augmentation record de leur facture de l’ordre de 54% en un an. Avec une facture d’énergie annuelle qui pourrait atteindre en moyenne les 7920 euros, soit 660 euros par mois, la hausse du coût de l’énergie se répercute significativement sur le budget des ménages belges.

“Avec Oscaro Power, nous souhaitons donner toujours plus de pouvoir d’achat aux consommateurs. Quoi de plus logique que de commencer notre stratégie d’expansion par nos voisins belges ! Nous sommes convaincus que l’arrivée de notre offre en Belgique offrira une alternative de consommation énergétique fiable et abordable. Les clients auront enfin accès à des kits à monter eux-même, réduisant ostensiblement leur facture d’électricité et d’achat de matériel“ assure Marie Juyaux, directrice Générale d’Oscaro Power.