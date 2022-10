HDF Energy signe un protocole d’accord avec le MinistÃ¨re de l’Ã©nergie indonÃ©sien pour dÃ©velopper lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable

HDF a signé le 20 octobre dernier un protocole d’accord (MoU) avec le Centre d’étude et d’essai pour l’électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et les économies d’énergie (BBSP KEBTKE) du Ministère de l’énergie et des ressources minérales (MEMR) d’Indonésie sur des études conjointes pour développer les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy en Indonésie. Un partenariat pour une électricité non variable par synergie entre photovoltaïque et hydrogène !

Inventées et développées par HDF Energy, les centrales électriques multi-mégawatts Renewstable® produisent une électricité non intermittente, renouvelable, stable et pilotable jour et nuit, sans aucune émission de gaz à effet de serre, grâce à l’énergie photovoltaïque et au stockage long terme d’énergie par hydrogène. Une centrale Renewstable® produit localement une électricité consommée localement, réduisant ainsi l’exposition aux combustibles importés, à la volatilité de leurs prix et aux risques d’approvisionnement. De son côté, BBSP KEBTKE est une agence spécialisée du MEMR qui offre des services d’enquêtes, de tests et d’études liés aux énergies nouvelles et renouvelables ainsi qu’aux projets d’économie d’énergie. Ce mémorandum est signé en présence des principales autorités indonésiennes et des bailleurs de fonds : le Ministère de l’énergie et des ressources minérales, l’Ambassade de France en Indonésie, le FCDO Mentari britannique, BNP Paribas et l’ONG néerlandaise HIVOS.

Un pipeline de plus de 20 projets en Indonésie

Ce protocole d’accord illustre l’accent mis par HDF Energy sur l’Indonésie, dans un effort pour étendre sa présence en Asie, après ses développements cette année au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge et aux Philippines. HDF développe un pipeline de plus de 20 projets en Indonésie, pour un montant d’investissement de 1,5 milliard de dollar (USD), avec le soutien de banques de développement. Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux parties combineront leur savoir-faire technique et leur compréhension du marché pour développer un portefeuille de projets Renewstable® et hydrogène en Indonésie afin de fournir aux consommateurs indonésiens une énergie propre, stable et continue, de jour comme de nuit. Senda Hurmuzan Kanam, Directeur général de BBSP KEBTKE, MEMR d’Indonésie, déclare : « Les efforts visant à développer des technologies nouvelles et renouvelables sont déployés afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions et de neutralité carbone, qui devrait être atteint au plus tard en 2060. Pour y parvenir, le Centre d’étude et d’essai pour l’électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et les économies d’énergie (BBSP KEBTKE) fournit des services d’essai, des études de préfaisabilité ou de faisabilité et met à disposition des experts dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Le BBSP KEBTKE a également pour objectif de développer des technologies écologiques en partenariat avec HDF Energy. La solution de HDF, qui combine le photovoltaïque, les batteries et l’hydrogène dans sa centrale électrique renouvelable, offre une alternative concrète pour réduire la consommation de diesel pour des territoires insulaires et des réseaux isolés. Nous sommes ravis de collaborer avec HDF pour mieux comprendre le rôle de l’hydrogène au profit de la transition énergétique, en particulier pour les réseaux de petite et moyenne puissance. L’utilisation de l’hydrogène est viable économiquement pour alimenter des projets visant à réduire la consommation de combustibles fossiles et est parfaitement en ligne avec l’esprit de l’accord de Paris. Par ailleurs, elle contribue aux objectifs de neutralité carbone de l’Indonésie et s’inscrit dans le cadre de la présidence indonésienne du G20 ».

Le développement des énergies nouvelles et renouvelables franchira une étape importante en Indonésie

« L’hydrogène est l’une des principales stratégies du gouvernement pour mener à bien la feuille de route vers la neutralité carbone d’ici 2060. Nous espérons attirer beaucoup plus de partenaires industriels et de chercheurs pour qu’ils viennent ici, s’associent aux entreprises et au gouvernement indonésiens et travaillent avec nos équipes pour développer de nouvelles solutions. Je suis convaincu que cette coopération sera fructueuse et profitable pour les deux parties et que le développement des énergies nouvelles et renouvelables franchira une étape importante en Indonésie » a estimé de son côté Sahid Junaidi, Secrétaire général des Énergies nouvelles et renouvelables et les économies d’énergie du MEMR d’Indonésie. Pour Mathieu Geze, Directeur HDF Energy Asie « l’Indonésie est confrontée à des contraintes uniques en raison de son territoire d’archipels. Nos centrales électriques Renewstable® pourraient aider l’Indonésie à décarboniser ses réseaux électriques tout en accompagnant le programme du Gouvernement visant à soutenir le développement de l’Indonésie orientale. Notre pipeline de projets placera l’Indonésie à l’avant-garde des projets d’hydrogène vert en Asie ».