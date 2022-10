Lancement Sunâ€™Agri : premier projet agrivoltaÃ¯que dans un lycÃ©e agricole Ã  Carpentras

L’agrivoltaïsme poursuit son développement et intègre le monde enseignant. Sun’Agri lance les travaux du tout premier dispositif agrivoltaïque dynamique dans un établissement scolaire agricole : le lycée « Domaine Louis Giraud » à Carpentras (84), en partenariat avec la Région Sud, propriétaire du domaine, et la Chambre d’Agriculture du Vaucluse. Le dispositif de 1,55 hectares protègera des cerisiers et aura une dimension pédagogique forte, servant de support aux enseignants et étudiants sur les solutions d’adaptation face au changement climatique. Silence, ça pousse !

Le Vaucluse est un des départements les plus touchés par les changements climatiques, notamment leurs fortes chaleurs et la sécheresse. Ces aléas sont de plus en plus fréquents et impactent durement ce département fortement agricole, le premier producteur de cerise en France. Dans ce contexte et dans une démarche pédagogique, Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, lance, en partenariat avec le lycée agricole « Domaine Louis Giraud » et la Région Sud, les travaux du tout premier site agrivoltaïque dans un établissement scolaire agricole. Le but : protéger l’exploitation du lycée des aléas climatiques et former les agriculteurs de demain à cette solution technologique.

Un état de bien-être optimum pour la plante

L’agrivoltaïsme dynamique est une technologie de pointe visant à protéger les cultures des effets du changement climatique grâce à des persiennes solaires mobiles intelligentes. Ces persiennes solaires sont au service des cultures : placées à environ 5 mètres du sol et pilotées à partir d’algorithmes, elles créent un état de bien-être optimum pour la plante, en faisant varier l’ensoleillement et l’ombrage pour créer un microclimat adaptés à ses besoins en temps réel. Les températures extrêmes sont modérées (jusqu’à – 4°C mesurés sous les persiennes durant l’été 2022 mais plus du double sur les sols et surfaces en ensoleillement direct et +1,5°C en période de gel), les besoins d’irrigation réduits (-30%). Les persiennes assurent également un rôle de bouclier contre les pertes liés aux aléas climatiques récurrents (brûlures, gel, grêle …).

L’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique

Le dispositif agrivoltaïque de l’exploitation du lycée agricole Louis Giraud s’étend sur 1,55 hectares, dont 0,3 ha de surface témoin, pour une puissance électrique installée de 0,95MWc. L’exploitation est certifiée en agriculture raisonnée depuis 2008, et le verger de cerisiers en Haute Valeur Environnementale (HVE) Niveau 3 avec pour objectif de devenir labelisé en agriculture biologique. « La transmission des exploitations et des compétences est un défi de taille pour la profession agricole. En intégrant l’agrivoltaïsme au cursus scolaire, les futurs exploitants sont sensibilisés à un défi au moins aussi important : celui de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. » déclare Antoine Nogier, Président et fondateur de Sun’Agri

Former nos apprenants aux nouvelles pratiques

« La vocation de ce projet agrivoltaïque est double : former nos apprenants aux nouvelles pratiques et protéger les cultures des problématiques agro-climatiques que nous rencontrons de manière récurrente : sécheresse, gel, fortes pluies, grêle. Ce projet s’inscrit totalement dans nos actions de développement, d’innovation, de démonstration et de production de références en lien avec les organisations professionnelles de la filière fruitière. » ajoute Isabelle Pèlegrin, Directrice de l’exploitation agricole du lycée Louis Giraud.