GreenYellow dÃ©veloppe 55 centrales PV via un financement sur mesure

GreenYellow sécurise un financement de 31 millions d’euros avec la Caisse d’Epargne CEPAC, agissant en qualité d’Arrangeur Mandaté, et Natixis, en qualité de Banque de Couverture. Ce financement est destiné à la construction de 55 centrales photovoltaïques en France Métropolitaine et en Outre-Mer.

GreenYellow met en œuvre un financement de portefeuille couvrant une puissance cumulée de 32 MWc. Cette opération de financement, clôturée le 21 juillet 2023, se compose de 3 tranches et permettra la construction de 55 centrales photovoltaïques, d’ici la fin 2024, dont une centrale en autoconsommation de 2,2 MWc, représentant 7% de la puissance totale. La production annuelle de ces 55 centrales équivaudra à la consommation d’environ 10 000 foyers et permettra d’éviter l’émission de plus de 1 800 kgCO2/an.

Un modèle de financement sur mesure a été élaboré pour s’adapter aux spécificités de chaque projet, y compris les mises en service progressives liées à l’avancement du portefeuille.

Ce portefeuille se distingue par sa diversité, comprenant :

Quatre zones géographiques : Métropole, Guadeloupe, Guyane et Martinique en Outre-Mer.

Deux technologies : centrales solaires en toitures et ombrières parking.

Une gamme variée de puissances installées, allant de 100 kWc à 11 000 kWc.

Quatre types de contrats pour la vente d’électricité : Appel d’Offre CRE avec /ou/ sans vente sur le marché (“Mesure d’urgence”), Guichet Ouvert et Autoconsommation.

Cette opération démontre la capacité du groupe GreenYellow à mettre en place des financements d’envergures pour contribuer à la transition énergétique dans un contexte macroéconomique volatil. Stanislas Lebel, Directeur financier de GreenYellow France, commente : “GreenYellow est ravi de collaborer avec la CEPAC et le groupe BPCE dans le cadre de cette opération, qui représente un jalon important dans notre stratégie de détention d’actifs à long terme. Ce financement de portefeuille témoigne également de l’expertise des équipes de GreenYellow France dans le développement, le financement et la construction d’une grande variété de projets en Métropole et en Outre-Mer.”

Lucie Hausberg, Directrice des Opérations Structurées à la Caisse d’Epargne CEPAC, souligne : “En accompagnant GreenYellow, la CEPAC confirme à la fois son rôle actif dans les investissements de ce producteur historique d’énergie renouvelable sur le marché français et de leader dans le financement des énergies renouvelables. Grâce à l’expertise de nos équipes, nous sommes devenus le deuxième financeur privé des énergies renouvelables en France, avec près de 1,5 milliard d’euros d’encours.”