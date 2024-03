Oscaro Power et Ekwateur lancent une offre de rachat de surplus dâ€™Ã©nergie

Oscaro Power, spécialiste en solutions énergétiques solaires sur-mesure et Ekwateur, fournisseur alternatif français d’énergie verte, annoncent un nouveau partenariat. Cette collaboration a pour but de proposer une offre solaire complète et compétitive pour les clients d’Oscaro Power, et s’inscrit dans une démarche visant à encourager l’optimisation et la démocratisation de l’autoconsommation solaire.

Les clients Oscaro Power ont désormais une opportunité unique de rentabiliser leur installation solaire en vendant leur surplus de production d’énergie solaire. Il pourra en effet être racheté par Ekwateur à un tarif compétitif indexé à 50 % sur la part énergie du contrat de fourniture (de 8,3 centimes du kWh en février 2024) si le client souscrit à un contrat d’énergie chez Ekwateur ou de 4,2 centimes du kWh si le client ne souscrit à aucun contrat. Un moyen pour l’auto-consommateur de contribuer à la transition énergétique tout en augmentant son pouvoir d’achat.

« Rendre le solaire photovoltaïque plus accessible à toutes et à tous »

Alors qu’en ce début d’année Oscaro Power fait peau neuve avec une version repensée de son site et en proposant de nouvelles offres compétitives qui s’intègrent dans ce partenariat avec Ekwateur. Oscaro Power lance en effet son offre à 399 euros, un montant qui comprend le contrat de rachat de surplus d’électricité et l’intégralité des frais liés aux démarches administratives souvent coûteuses pour l’auto-consommateur (Consuel et déclaration préalable de travaux). « Grâce à cette collaboration avec Oscaro Power, nous nous positionnons comme leader du rachat de surplus en nous appuyant sur un acteur majeur du solaire en France. En unissant nos forces, nous nous engageons conjointement à proposer des offres compétitives qui répondent aux besoins des Français, ainsi que dans la réussite de la transition énergétique en rendant le solaire photovoltaïque plus accessible à toutes et à tous. Cette démarche vise à démocratiser l’accès à une énergie propre et renouvelable », déclare Léo Doll, responsable de l’offre solaire chez Ekwateur.

Une façon d’augmenter son pouvoir d’achat

« L’ambition d’Oscaro Power reste inchangée depuis sa création : rendre accessible à tous l’énergie solaire, pour faire de ses clients des acteurs à part entière de la transition énergétique. Ce nouveau partenariat avec Ekwateur nous permet de proposer à nos clients une offre complète et compétitive qui leur permettra non seulement de participer activement à la décarbonation de l’énergie, mais aussi d’augmenter leur pouvoir d’achat en revendant à un fournisseur d’énergie renouvelable leur surplus de production d’électricité », ajoute Marie Juyaux, directrice générale d’Oscaro Power.