Lancement de la concertation continue pour lâ€™implantation de la giga-usine de CARBON Ã  Fos-sur-Mer

La société industrielle CARBON s’engage dans une nouvelle phase de concertation autour du projet d’implantation d’une giga-usine de panneaux photovoltaïques sur le Grand Port Maritime de Marseille-Fos, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Une première réunion d’information aura lieu le 20 mars 2024 à la Maison de la mer et du sport à Fos-sur-Mer à 18h.

À l’issue de la concertation préalable, qui s’est déroulée du 11 septembre au 30 octobre 2023, autour du projet d’implantation d’une giga-usine de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, CARBON a confirmé son intention de poursuivre son projet.

Maintenir le dialogue avec le territoire

Conformément à l’article L121-14 du Code de l’environnement, CARBON s’est engagé à prolonger, en lien avec ses partenaires, le travail d’information et de dialogue initié lors de la concertation préalable avec les riverains, les acteurs locaux et l’ensemble du public sensibilisé au projet. Cet engagement répond à la recommandation des garants de maintenir le dialogue avec le territoire. En ce sens, une réunion publique d’information se tiendra le 20 mars 2024, à 18h, à la Maison de la Mer et du Sport de Fos-sur-Mer, en présence des garants de la CNDP, afin de présenter leur bilan, les réponses et les engagements pris par CARBON à l’issue de la concertation. Ce sera également l’occasion pour CARBON de présenter au public les dernières actualités du projet et de préciser les modalités de la concertation continue.

Le public peut continuer à s’informer et adresser ses questions

Tout au long de cette démarche et jusqu’à l’enquête publique prévue à l’été 2024, le public peut continuer à s’informer, adresser ses questions et exprimer son avis sur le projet, notamment sur le site internet de la concertation : www.concertation-carbon-solar.com. Deux autres réunions publiques seront ensuite organisées, la première au printemps 2024 et la seconde avant l’été 2024. Les dates exactes seront publiées sur le site internet de la concertation. Elles permettront d’une part de présenter les résultats des études d’impacts et de dangers, qui n’étaient pas disponibles au moment où s’est achevée la concertation.