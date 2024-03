Daniel Lincot Ã©lu nouveau membre de lâ€™AcadÃ©mie des Technologies

Au terme de la cérémonie de réception du 11 mars 2024 – en présence madame Yaël Braun-Pivet présidente de l’Assemblée nationale – présidée par Patrick Pélata, président, Manoelle Lepoutre, vice-présidente, Paul Friedel, délégué général et Yves Bamberger, président honoris causa, l’Académie des technologies a accueilli 16 nouveaux membres (7 femmes et 9 hommes). Parmi ceux-ci, on retrouve Daniel Lincot, ancien Directeur scientifique de l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France, éminent spécialiste de l’énergie solaire.

Les nouveaux membres de l’Académie sont élus par leurs pairs sur des critères d’excellence scientifique et technologique et selon un processus de recrutement rigoureux. Une personnalité susceptible d’être élue n’est pas candidate mais est proposée par un membre qui devient leur parrain si elle est élue. Un décret du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de tutelle approuve l’élection des membres.

Pluridisciplinaire, l’Académie des technologies regroupe 370 académiciens. Elle est forte de neuf pôles :

Énergie

Éducation, formation, emploi et travail

Numérique

Environnement et impacts du changement climatique

Culture et loisirs

Industrie et services

Alimentation et santé

Technologies, économies et sociétés

Habitat, mobilité et villes.

Les nouveaux membres ont été élus à l’aune de leur capacité à enrichir les travaux de ces pôles.