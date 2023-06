Oryx Energies relève le défi de la transparence avec des auvents solaires au-dessus des stations-services de Dakar

Oryx Energies s’est lancé dans l’installation d’auvents solaires au-dessus des stations-services avec un premier chantier à Dakar, au Sénégal. Le début d’une longue lignée, avec des modules Cs Wismar particulièrement adaptés.

L’installation d’un auvent solaire sur une station-service de Dakar produit 24 MWh/an. Elle fonctionne exclusivement en autoconsommation. Elle couvre ainsi 40 % des besoins énergétiques de la station-service. Autre particularité, sa toiture est réalisée à partir de modules bi-verre CS Wismar de la gamme Brilliant avec forte transparence souvent utilisés dans l’agrivoltaïsme. Un espacement entre chaque cellule permet de laisser passer la lumière du jour. Ces modules disposent d’une excellente durabilité et d’une résistance mécanique permettant la réalisation de projets variés.

“Les modules bi-verre de la gamme Brilliant sont fabriqués en Allemagne comme l’ensemble de nos produits et sont garantis pendant 30 ans. Ils offrent une alliance parfaite entre rendement et esthétisme et s’adaptent à de nombreux projets d’agrivoltaïsme, architecturaux ou des projets urbains d’envergure comme celui-ci. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir valoriser notre savoir-faire à l’international, la qualité de nos produits et de pouvoir accompagner des projets ambitieux comme ceux d’Oryx Energies” confie David Vauchel, Directeur Cs Wismar France.

Et les projets vont effectivement se poursuivre et se développer pour Oryx Energies ! Stephen Paris, directeur financier et président du comité ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) d’Oryx Energies SA, explique la stratégie du groupe : « Cette première installation s’inscrit dans notre stratégie ESG qui prévoit la généralisation des équipements solaires pour nos sites industriels, commerciaux et administratifs. Cette stratégie va se déployer sur les trois prochaines années. Nous disposons d’un budget s’élevant à 4 millions de dollars et prévoyons d’atteindre une capacité de production de presque 4 GWh/an ».

L’installation de ces équipements au Sénégal fait particulièrement sens : le pays

s’engage depuis plus de 40 ans dans la valorisation de l’énergie solaire et accompagne sociétés et habitants dans l’installation d’équipements photovoltaïques. D’autres projets d’Oryx Energies similaires devraient voir le jour notamment au Bénin, Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. L’objectif est d’atteindre les 150 stations-services d’ici 2025.