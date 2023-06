EM-Power Europe : Les start-ups font progresser les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques du futur

L’approvisionnement énergétique du futur est fiable, respectueux du climat et mise sur l’utilisation efficace des énergies renouvelables. Pour y parvenir, les composants centralisés et décentralisés du futur système énergétique doivent fonctionner ensemble de façon harmonieuse. Par leurs idées novatrices et créatives autour de la numérisation du système électrique, les start-ups y contribuent de façon essentielle. Elles présentent leurs solutions et produits lors de EM-Power Europe, le salon professionnel international pour la gestion énergétique et les solutions d’énergie en réseau. Il aura lieu dans le cadre de The smarter E Europe, parallèlement aux salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe et Power2Drive Europe, du 14 au 16 juin 2023 à Munich.

Le soleil et le vent sont présents en abondance, mais sans constance. Pour qu’ils couvrent nos besoins en électricité, en chaleur et en mobilité avec fiabilité, il ne suffit pas de construire davantage de parcs solaires et éoliens. L’enjeu est plutôt de stocker le surplus d’électricité et de gérer les flux d’énergie dans l’espace et dans le temps. Des millions de producteurs et d’utilisateurs d’électricité peuvent par exemple prendre part activement au système énergétique en mettant à son service leurs productions d’électricité décentralisées et leurs charges et systèmes de stockage flexibles. Des techniques de mesure et de communication fiables sont tout aussi essentielles à l’intégration de ce système en essaim que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA). Beaucoup de ces nouvelles approches proviennent de start- ups et de jeunes entreprises qui les présenteront à EM-Power Europe 2023.

Entrix : Commercialiser la flexibilité de batteries de grande capacité

Dans le nouveau système énergétique, la flexibilité, c’est-à-dire la ponction ou l’injection ciblée de quantités d’énergie à partir du système, devient un produit à part entière. Commercialiser de façon optimale la flexibilité des batteries de grande capacité, tel est l’objectif que s’est fixé la jeune entreprise Entrix, basée à Munich. Jusqu’à présent, ces batteries servent souvent à fournir de l’énergie de réglage aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité, mais ce n’est pas toujours l’option la plus rentable. « Nous avons développé des algorithmes basés sur l’IA qui négocient la flexibilité en temps réel. La réserve de puissance constitue l’une des options pour dégager un revenu. Les batteries sont de plus en plus utilisées pour les négociations à la bourse de l’électricité. L’art consiste à trouver chaque jour la meilleure combinaison possible entre les diverses options de revenus », explique le fondateur et directeur Steffen Schülzchen.

decarbon1ze : chauffer à l’électricité solaire au lieu de couper le courant

La start-up decarbon1ze mise sur le fait d’exploiter l’électricité solaire et éolienne qui a été régulée en raison de congestions du réseau afin de la rendre utilisable sous forme de chaleur. En 2021, cela représentait environ six térawattheures en Allemagne. Pendant ce temps-là, les chaudières à gaz et à mazout ont continué de fonctionner. Il faudra encore du temps avant leur remplacement par une pompe à chaleur ou un système de chauffage urbain écologique, notamment dans de nombreux immeubles collectifs des grandes villes. « Dans ce seul domaine, nous parlons de millions de foyers », explique Knut Hechtfischer, directeur et cofondateur de decarbon1ze. C’est en exploitant les réservoirs tampons d’eau chaude de ces chauffages, qui existent de toute façon, que decarbon1ze veut valoriser cette source d’énergie durable. Avec des thermoplongeurs électriques et des commandes simples, c’est rapide, peu coûteux et permet d’économiser aussitôt de grandes quantités de CO2.

BeChained : Commercialiser le load shifting en pool

La jeune entreprise espagnole BeChained veut avant tout commercialiser la flexibilité dans les entreprises commerciales et industrielles. Un jumeau numérique doit aider à trouver les meilleurs leviers pour réduire la consommation d’énergie sans perturber les processus de production. « Avec un retour sur investissement de moins d’un an, BeChained adapte automatiquement les prévisions de production en se basant sur une gestion des données en temps réel qui n’affecte en aucun cas les processus de production », explique le fondateur et directeur de l’entreprise, Stefano Melchior. Cela peut se faire par exemple par un report de charge ou en modifiant les réglages de certaines machines. BeChained prévoit également de commercialiser localement la flexibilité de son pool de clients en tant que prestataire de services dès que la réglementation le permettra – en commençant par l’Espagne et le Royaume-Uni, avant de le faire en Allemagne et en Finlande. Les clients bénéficient ainsi de coûts énergétiques réduits et perçoivent des revenus supplémentaires provenant de la commercialisation de cette flexibilité.

EnExpert : savoir où va vraiment l’électricité

Pour connaitre les flux d’énergie dans les petites et moyennes entreprises, il faut non seulement gérer l’énergie, mais aussi disposer d’une technique de mesure adaptée. La société EnExpert, basée dans le Tyrol du Sud, a développé des capteurs sans fil qui enregistrent les flux d’énergie et de matières à la seconde près, sans intervention sur les lignes électriques et les conduites de fluides. La plateforme en ligne, intuitive, fournit une synthèse et permet de réduire ou de reporter individuellement les consommations d’énergie. « Il est généralement possible de dégager directement vingt pour cent d’économies et nous optimisons constamment les flux d’énergie avec les clients », explique Julian Sommavilla, cofondateur d’EnExpert. Bonus : L’audit énergétique triennal exigé par l’Union européenne (UE) peut être réalisé en grande partie de façon automatique grâce aux données d’EnExpert.

EnergyFamiliy : produire et utiliser ensemble de l’électricité durable

Les entreprises ne sont pas les seules à pouvoir profiter de la numérisation et de la décentralisation du monde de l’énergie, c’est aussi le cas des particuliers et des communes. Une directive européenne permet aux communautés énergétiques régionales de produire et de consommer ensemble de l’électricité durable. La plateforme EnergyFamiliy aide à maîtriser les processus, de la création de la communauté énergétique à la facturation des consommations. Il est par exemple possible d’offrir de l’électricité au sein de la communauté ou de l’utiliser en déplacement pour recharger sa voiture électrique. Jusqu’à présent, EnergyFamily est conçue pour répondre aux exigences autrichiennes. Elle sera bientôt disponible en Italie et en Espagne. L’Allemagne devrait suivre dès qu’elle aura transposé la directive européenne. « La production, le stockage et la consommation d’énergie doivent devenir collectifs, économes en ressources et transparents – les communautés énergétiques sont la solution pour y parvenir. EnergyFamily aide à le concrétiser aussi simplement que possible. Nous créons ainsi ensemble quelque chose de positif et contribuons de façon décisive à la transition énergétique », explique Lukas Prenner, fondateur de la start-up autrichienne.