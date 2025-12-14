MÃ©tropole bordelaise : clap premiÃ¨re Ã  Bordeaux-Lac pour le programme de solarisation de 4 parkings

Ce 12 dÃ©cembre, les sociÃ©tÃ©s NÃ©omix (filiale de Bordeaux MÃ©tropole Energies) et GreenYellow, laurÃ©ates en 2023 de lâ€™Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt – lancÃ© conjointement par Bordeaux MÃ©tropole et la Ville de Bordeaux – ont inaugurÃ© la premiÃ¨re centrale du programme de solarisation de 4 parkings mÃ©tropolitainsÂ : Bordeaux Lac et Bacalan, Villenave dâ€™Ornon et Lormont. Premier de cordÃ©e, le parking de la Plaine des Sports Colette Besson (Bordeaux-Lac)Â !

Les ombriÃ¨res solaires, conÃ§ues pour accueillir tant les vÃ©hicules lÃ©gers que les poids lourds, marquent une Ã©tape essentielle dans le dÃ©ploiement de la production photovoltaÃ¯que locale. Lâ€™inauguration, en prÃ©sence du maire de Bordeaux et de la vice-prÃ©sidente de Bordeaux MÃ©tropole en charge de lâ€™Ã©nergie et du climat acte la mise en service dâ€™une ombriÃ¨re solaire composÃ©e de 1 098 panneaux, couvrant une surface de 2 193 mÂ². ElleÂ reprÃ©sente une puissance totale deÂ 500 kWc, soitÂ lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 250 foyers franÃ§aisÂ (hors chauffage). BÃ©nÃ©fices attendus : une Ã©mission deÂ 162 tCO2 Ã©vitÃ©eÂ sur la durÃ©e du projet (30 ans) ainsi quâ€™un confort accru pour les usagers (ombre, protection contre les intempÃ©ries). De quoi illustrer concrÃ¨tement la dynamique de dÃ©carbonation engagÃ©e sur le territoire mÃ©tropolitainÂ !

4 projets structurants au cÅ“ur de Bordeaux MÃ©tropole

LancÃ© par Bordeaux MÃ©tropole et la Ville de Bordeaux en 2021, lâ€™Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt viseÂ la couverture photovoltaÃ¯queÂ via des ombriÃ¨resÂ de quatre parkings pour vÃ©hicules lÃ©gers et poids lourds dans plusieurs communes de lâ€™agglomÃ©rationÂ :

Centre routier des 3 Cardinaux (Bacalan)

Plaine des Sports Colette Besson (Bordeaux-Lac)

Parking relais PyrÃ©nÃ©es (Villenave dâ€™Ornon)

Parking relais Lauriers (Lormont)

Avec plus deÂ 26 000 mÂ² dâ€™ombriÃ¨resÂ et plus deÂ 10 000 panneaux installÃ©s, le programme permettra de couvrir prÃ¨s deÂ 500 places de stationnementÂ et de produire lâ€™Ã©quivalent de la consommation deÂ 1 700 logements/anÂ (hors chauffage). Ces projets solaires sâ€™inscrivent dans la trajectoire climat de la MÃ©tropole, qui vise le statut de territoire Ã Ã©nergie positive dâ€™ici 2050.Â Dâ€™ici la fin 2026, ils reprÃ©senteront une capacitÃ© installÃ©e deÂ 5 MWcÂ et une production annuelle deÂ 6 GWhÂ d’Ã©lectricitÃ© verte, locale et compÃ©titive, soit l’Ã©quivalent de la consommation deÂ plus de 1 500 foyers franÃ§ais. ConcrÃ¨tement, cela reprÃ©sente plus deÂ 2 000 tonnes de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es chaque annÃ©eÂ -Â un effort comparable au retrait de plus de 1 300 voitures de la circulation. Pour Pierre Hurmic,Â le maire Â«Â vertÂ Â» de BordeauxÂ :Â Â«Â Ce projet de la Plaine des Sports Colette-Besson portÃ© par NÃ©omix et GreenYellow sâ€™inscrit de faÃ§on exemplaire dans un projet global : celui de lâ€™Alliance solaire qui rÃ©unit depuis 2024, Ã lâ€™initiative de la Ville de Bordeaux, plus de cinquante partenaires publics et privÃ©s. Cette alliance unique en son genre fait de notre territoire lâ€™un des pionniers de la transition Ã©nergÃ©tique.Â Â»

EncadrÃ©

Calendrier des 3 autres projets



Parking Relais P+R PyrÃ©nÃ©es, Villenave dâ€™OrnonÂ : centrale solaire deÂ 300 kWcÂ qui produiraÂ 400 MWh/anÂ -Â mise en service prÃ©vueÂ mi-2026. Elle va contribuer Ã la production dâ€™Ã©lectricitÃ© locale et permettre de rÃ©duire lâ€™empreinte carbone deÂ +300 tonnes de COâ‚‚/an.

Centre routier des 3 Cardinaux, BordeauxÂ : centrale solaire deÂ 3,7 MWcÂ qui produiraÂ 4,4 GWh/anÂ -Â mise en service prÃ©vue enÂ mai 2026. Cette installation stratÃ©gique pour la logistique mÃ©tropolitaine reprÃ©sente unÂ dÃ©fi technique majeur, avec desÂ ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dimensionnÃ©es pour permettre le passage des poids lourds. Elle permettra Ã©galement dâ€™Ã©viterÂ +1 100 tonnes de COâ‚‚/an.

Parking Relais P+R Lauriers, LormontÂ : centrale solaire deÂ 500 kWcÂ qui produiraÂ 600 MWh/anÂ -Â mise en service prÃ©vue enÂ 2026. Elle valorise un parking relais essentiel Ã la mobilitÃ© durable et permet dâ€™Ã©viterÂ +350 tonnes de COâ‚‚/an.

Lâ€™ensemble des parkings est rÃ©amÃ©nagÃ© et modernisÃ©Â pour offrir un confort optimal aux usagersÂ : ombre, protection contre les intempÃ©ries, rÃ©duction de la chaleur dans les vÃ©hicules, abris pour les piÃ©tons, cheminements piÃ©tons adaptÃ©s, expÃ©rience modernisÃ©e. Â«Â Bordeaux MÃ©tropole affirme une ambition forte, portÃ©e par son PCAET, dâ€™Ãªtre un territoire Ã Ã©nergie positive Ã lâ€™horizon 2050. La MÃ©tropole sâ€™est fixÃ©e comme objectif le dÃ©ploiement de 265 MWc1 de puissance photovoltaÃ¯que installÃ©e sur son territoire Ã lâ€™horizon 2028 et notamment la solarisation des parkings du territoire mÃ©tropolitain, publics comme privÃ©s, qui reprÃ©sentent une importante rÃ©serve fonciÃ¨re, soit 93 ha de parking dÃ©diÃ©s aux projets solaires.Â Â»Â prÃ©ciseÂ Claudine Bichet, Vice-PrÃ©sidente de Bordeaux MÃ©tropole, en charge du Climat, de la Transition Ã©nergÃ©tique et de la SantÃ©.