Orange/Total : contrat majeur d’Ã©lectricitÃ© verte avec Ã  la clÃ© la crÃ©ation de 80 MW de fermes solaires en France

Orange a signé un contrat d’achat d’électricité renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement) avec Total, à travers sa filiale Total Quadran. Total fournira à Orange 100 GWh/an d’électricité renouvelable sur une durée de 20 ans. Orange passe au vert !

Le contrat entre Orange et Total permettra le développement d’ici 2024, d’une dizaine de nouvelles centrales solaires reparties sur l’ensemble du territoire, d’une puissance cumulée de 80 MW. Ce contrat illustre la volonté de Total et d’Orange de contribuer à la transition énergétique du pays tout en favorisant le développement économique local, avec le soutien des collectivités territoriales.

Un troisième PPA avec une entreprise française

« Orange a fait de la réduction de son empreinte environnementale un axe stratégique majeur avec l’ambition d’être Net Zéro Carbone en 2040 à l’échelle du Groupe. En concluant ce contrat avec Total, Orange agit en cohérence avec ses objectifs qui visent la réduction de 30% ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015 et l’intégration de 50% d’énergies renouvelables dans son mix électrique à horizon 2025. Nous sommes fiers de signer un troisième PPA avec une entreprise française et avec un acteur de l’envergure de Total, qui s’engage de manière volontariste dans le développement de nouveaux moyens de production d’énergies renouvelables sur le territoire » a déclaré Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d’Orange et CEO d’Orange France.

Des PPA avec projets développés en France

« En signant avec Orange l’un des plus gros Corporate PPA en France à ce jour, Total s’affirme comme un fournisseur stratégique d’électricité renouvelable. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable dans les énergies renouvelables » a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gaz Renewables & Power de Total. « Nous souhaitons accompagner les grands consommateurs industriels dans leur transition énergétique vers la neutralité carbone. Nous avons ainsi pour ambition de développer des contrats d’achat d’électricité renouvelable avec des clients entreprises grâce aux projets issus de notre portefeuille de développement en France ».