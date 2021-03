Growatt reÃ§oit le PV Magazine Award 2020 pour son onduleur de nouvelle gÃ©nÃ©ration

Les principaux fabricants d’onduleurs photovoltaïques apportent des innovations au secteur de la production décentralisée, désireux de modéliser une solution énergétique de pointe et de façonner l’avenir. L’onduleur résidentiel de nouvelle génération de Growatt MIN 2500-6000TL-XH – qui a reçu le prix du magazine PV 2020 lors de la cérémonie de remise des prix virtuels – se distingue comme un pionnier vers l’avenir de l’énergie solaire intelligente pour les ménages.

«On a beaucoup parlé de maisons intelligentes, mais jusqu’à présent, peu de solutions intégrées faciles à utiliser sont disponibles sur le marché. Le nouvel onduleur de Growatt avec son système GroHome est un véritable catalyseur de la maison intelligente et, en tant que tel, une solution novatrice pour rendre la maison plus économe en énergie et moins dépendante des ressources énergétiques externes », a commenté Eckhart K. Gouras, directeur général de pv magazine. «Le nouvel onduleur récompensé par Growatt est au centre de notre solution d’énergie intelligente, le système GroHome. C’est l’unité de contrôle principale et la base sur laquelle les clients pourront étendre leurs systèmes PV au système GroHome à l’avenir », a déclaré Frank Qiao, vice-président de Growatt.