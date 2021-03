Certification d’empreinte carbone de Certisolis : le module de la sÃ©rie LONGi Hi-MO 5 part Ã  la conquÃªte du marchÃ© franÃ§ais

Le module de la série LONGi Hi-MO 5 a décroché la certification d’empreinte carbone de Certisolis, accélérant ainsi l’entrée de l’entreprise sur le marché solaire français. Un indéniable plus pour le géant chinois dans le cadre des appels d’offres CRE !

Cette nouvelle certification ECS (Evaluation Carbone Simplifiée) complète la certification CFP (Carbon FoortPrint = empreinte carbone) actuelle des produits de la série Hi-MO 4 et permet aux clients français de solliciter des tarifs d’électricité subventionnés dans le cadre de la CRE4 pour des projets utilisant les modules à haut rendement de LONGi. En tant que référent français de délivrance de la certification ECS, Certisolis s’assure de la sécurité des projets soumis à l’appel d’offres par un contrôle rigoureux des modules, de leurs sources et des calculs de performance pertinents.

Les excellentes performances du module de la série Hi-MO 5 ont été reconnues par les certifications de nombreuses autorités mondiales. Offrant des performances allant jusqu’à 540 Wc avec des plaquettes M10 (182 mm x 182 mm) dopées au gallium, des cellules monocristallines semi-coupées et la technologie d’interconnexion de cellules 9BB (jeu de barres) «Smart Soldering», le module offre une puissance supérieure, une fiabilité à long terme et une efficacité de plus de 21,1% pour atteindre un développement durable.

«Nous sommes très heureux de recevoir la certification d’empreinte carbone de Certisolis, qui confirme le leadership de LONGi dans la production verte», a déclaré Dennis She, vice-président senior de LONGi Solar. «LONGi préconise toujours le concept d’utilisation d’énergie propre pour produire des produits énergétiques propres et nous considérons le développement durable comme une mesure fondamentale pour les décisions commerciales. La certification réussie de l’empreinte carbone de la CRE est l’affirmation de notre engagement vert sur l’ensemble du processus de production. À l’avenir, nous continuerons d’améliorer la gestion de la production et les processus de fabrication et de réduire davantage l’empreinte carbone de nos produits. »

LONGi fournit en permanence de l’énergie verte à tous les secteurs industriels grâce à sa technologie d’énergie solaire. Lors de la 24e Conférence des Nations Unies sur le climat, la société a annoncé le concept de développement vert de «Solar for Solar» et est devenue la première entreprise chinoise d’énergie solaire à rejoindre les trois initiatives mondiales RE100, EV100 et EP100.

Alors que la Chine vise à atteindre le point culminant de ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030, en vue d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, les initiatives de décarbonisation offrent des opportunités majeures pour accélérer l’innovation technologique et les mises à niveau industrielles dans l’industrie photovoltaïque. La vérification de l’empreinte carbone de la CRE représente la reconnaissance du succès de LONGi dans son innovation continue et sa fabrication verte dans le secteur des énergies renouvelables. La société continuera à s’acquitter de ses responsabilités sociales d’entreprise, en développant davantage son concept «Solar for Solar» de fabrication de produits utilisant une énergie 100% propre afin d’accélérer les progrès de la neutralité carbone.