ORA dÃ©voile son tout nouveau site web

ORA, fournisseur d’économies d’énergies, a entreprit la refonte de son site web. Le nouveau site en ligne offre une navigation pensée pour les grands consommateurs d’énergie.

ORA dévoile son nouveau site web et affirme sa position sur le marché de l’autoconsommation et d’expert dans l’efficacité énergétique, en BtoB. Sur le marché des économies d’énergie, l’entreprise est aujourd’hui reconnue à la fois par rapport à ses qualités de réalisation et d’engagement sur les performances. Sa réactivité est également un point fort face à des acheteurs très exigeants et qui ont besoin d’un maximum d’accompagnement. De ce fait, après 5 ans d’activité, elle affiche de nombreuses références dans des secteurs variés (GMS, industriel, santé,…) dont un bon nombre de centrales déjà en exploitation. ORA détient aujourd’hui 30% du parc des centrales raccordées de plus de 100 kWc en France (représentant 600 m² de surface). Le nouveau site web permet de retrouver l’ensemble de ces projets réalisés avec les marques et grands groupes qui lui font confiance.

Un service d’optimisation de contrats de fourniture d’énergie

Déjà présente sur le marché de l’autoconsommation photovoltaïque et des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), ORA dévoile le contenu de sa troisième prestation, qui vient compléter le bouquet de solutions en économies d’énergie. L’entreprise propose un service d’optimisation de contrats de fourniture d’énergie, une offre renforçant l’expertise de la société dans le domaine des économies d’énergies. ORA fournit une prestation sur mesure de A à Z : le nouveau site web présente de manière complète et ciblée les solutions d’économies d’énergies proposées par l’entreprise. La navigation met en lumière l’accompagnement personnalisé que fournit ORA en fonction du type de client : entreprises du tertiaire, GMS, industriels, établissements de santé, agricoles, …

Un accompagnement global

« Au-delà de l’autoconsommation, ORA accompagne de grands consommateurs sur différentes problématiques d’économies d’énergie. A titre d’exemple, sur un site hospitalier dans la région de Clermont-Ferrand, nous avons mis en place plusieurs actions financées par les CEE telles que l’isolation des réseaux d’eau chaude sanitaire et des combles. Nous avons actuellement une centrale d’autoconsommation en cours de construction. L’ensemble des prestations nous permettra de réaliser 40% d’économies sur la facture. Une fois finalisée, ces premières économies pourront être augmentées grâce à la renégociation du contrat de fourniture d’énergie et d’autres actions, elles aussi, financées par les CEE. Nous constatons dés à présent que nous tendons à généraliser ce type d’accompagnement global auprès de nos clients avec comme point d’entrée soit les CEE, soit l’autoconsommation. Enfin, nos prestations d’exploitation des centrales en autoconsommation nous permettent de collaborer étroitement avec nos clients pendant plusieurs années (de 5 à 20 ans) et d’établir un climat de confiance sur le long terme » déclare David Emsellem Directeur Général d’ORA.

www.ora-energy.fr/