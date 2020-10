Lâ€™Ã©nergie durable reprÃ©sente lâ€™avenir du secteur industriel selon les acteurs de lâ€™Ã©nergie en France

88% des acteurs de l’énergie en France sont optimistes quant aux perspectives d’adoption des technologies d’énergie durables dans le secteur industriel. EIT InnoEnergy publie les résultats d’une étude menée en Europe qui révèlent des perspectives encourageantes en matière d’innovation énergétique. L’étude n’élude pas des chantiers qui doivent encore être mis en place…

EIT InnoEnergy, plus grand accélérateur d’énergie durable au monde a réalisé une étude auprès de 200 sociétés, innovateurs et investisseurs du secteur de l’énergie en Europe*. L’objectif : comprendre l’impact de la COVID-19 sur les entreprises et recueillir leur opinion quant à l’avenir de la transition énergétique pour le secteur industriel. EIT InnoEnergy en livre les principaux enseignements. Cette étude démontre un consensus à travers l’ensemble du secteur, des entreprises nationales et européennes aux PME, en passant par les entrepreneurs : en dépit de l’impact de la COVID-19, 75 % des acteurs du secteur de l’énergie sont confiants quant à l’adoption par le secteur industriel de technologies énergétiques durables dans les 12 à 18 prochains mois. Cette proportion est nettement plus élevée en France, où 88% des personnes interrogées sont soit optimistes, soit très optimistes quant aux perspectives d’adoption de ces technologies. Mais, les participants identifient également des domaines clés à prioriser pour que perdure cet optimisme.

Des domaines à booster

Pour les personnes interrogées, les principaux obstacles au développement de technologies de l’énergie durable sont :

- le financement et l’investissement, au cœur des objectifs pour 71% des personnes interrogées en France, vs 78% pour le reste de l’Europe, soulignant l’importance du Green Deal pour l’Europe.

- la sensibilisation des clients aux nouvelles technologies, pour 46% des interrogés en France, vs 49% en Europe

- la planification commerciale, pour 33% des répondants en France.

Cet obstacle est légèrement différent pour les répondants du reste de l’Europe, qui privilégient l’accès aux organisations partenaires pour la R&D, pour 37% des interrogés.

En France, à la question concernant les meilleurs moyens de favoriser la durabilité dans le secteur industriel, les répondants avancent :

- la politique pour 58%,

- les subventions pour 50%

- la suppression des subventions aux combustibles fossiles pour 46% des personnes interrogées.

Recrutement de talents

Parmi les compétences les plus recherchées par les employeurs potentiels sur toute l’Europe, celles concernant le stockage de l’énergie arrive en tête avec 58%, suivi par l’efficacité énergétique (46 %) et les énergies renouvelables (45 %). Ces chiffres diffèrent légèrement en France, où les personnes interrogées pensent que davantage de talents et de compétences sont nécessaires dans les domaines de l’efficacité énergétique (67%), et des transports et de la mobilité (50%). Enfin, 36% des personnes interrogées en Europe déclarent qu’il leur est difficile de trouver des personnes qualifiées possédant les compétences appropriées.

TBB.Connect, les 4 et 5 novembre 2020

Cette étude est publiée alors qu’EIT InnoEnergy lance sa première édition digitale de l’événement The Business Booster. TBB.Connect, qui aura lieu les 4 et 5 novembre 2020, donnera aux acteurs du secteur de l’énergie du monde entier la possibilité de se connecter, de discuter et de créer de nouvelles opportunités commerciales. L’événement rassemble des intervenants venus de différents horizons, citons notamment Emmanuel Lagarrigue, Directeur de l’innovation chez Schneider Electric, Giles Dickson, Directeur général de WindEurope, et Michael E. Webber, Directeur scientifique et technologique chez ENGIE.

« Il est rassurant de constater que l’industrie voit d’un bon œil l’adoption de technologies énergétiques durables. L’objectif d’EIT InnoEnergy est d’accélérer la transition énergétique, mais davantage de discussions sont nécessaires afin de trouver des solutions pour renforcer la durabilité. Avec la mise en place du Green Deal européen, que nous réserve l’avenir et comment y parvenir plus rapidement ? Ces questions sont la raison même du lancement de TBB.Connect : un lieu de rencontre dynamique où les acteurs du secteur de l’énergie peuvent réseauter, négocier des accords et accéder à un marché de technologies novatrices. Il est essentiel que l’industrie, les entrepreneurs, les chercheurs, et tous les autres intervenants se réunissent pour définir clairement une feuille de route », déclare Diego Pavia, CEO d’EIT InnoEnergy. HySiLabs fait partie des innovations françaises qui seront mises en avant lors de TBB.Connect. La pépite d’Aix-en-Provence propose une solution qui facilite le transport et le stockage de l’hydrogène liquide. Elle fait partie des cinq start-ups du portefeuille d’EIT InnoEnergy lauréates de l’appel à projets E.I.C. Accelerator spécial Green Deal.

*Méthodologie

Pendant deux mois, de juin à août 2020, EIT InnoEnergy a sondé 200 entreprises, innovateurs et investisseurs du secteur de l’énergie à travers l’Europe.