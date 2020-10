DÃ©jÃ  une dÃ©cennie de photovoltaÃ¯que chez BARJANE !

En 2010, la première centrale photovoltaïque BARJANE était raccordée au réseau EDF. Depuis ces 10 dernières années, BARJANE a implanté pas moins de 15 centrales solaires en toiture des immeubles logistiques et en ombrières des parkings développés par le Groupe, et 3 autres centrales sont en projet. Avec les développements en cours, BARJANE possèdera une puissance photovoltaïque totale de 27 Mégawatts crêtes, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 10 825 personnes.

Aux Arcs-sur-Argens (83), sur le Parc des Bréguières développé par BARJANE, le Groupe raccordait en 2010 sa première centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité. Installée en toiture du bâtiment logistique de 2 100 m² développé par BARJANE pour GLS, 1 mois seulement après sa livraison, la centrale photovoltaïque produit depuis 70 000 kWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 100 habitants. Hasna Berkia-Guez, Directrice RSE chez BARJANE, précisait alors : « Ce premier raccordement est très important pour nous, car il conclut positivement une réflexion de diversification que nous menions depuis trois ans ». En ajoutant « Fidèle à nos engagements en matière de développement durable, nous essaierons de couvrir le plus de bâtiments logistiques possible, et ce quelles que soient leurs tailles. »

Un développement florissant dans le Sud de la France

En 2010, BARJANE a également mis en service la plus grande centrale des Bouches-du-Rhône de l’époque : une installation photovoltaïque d’une puissance de 1 058 kWc en toiture du site de 46 500 m² développé pour Daher et Airbus Helicopters au sein du Technoparc des Florides à Marignane. Cette centrale permet depuis de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 477 personnes. L’année 2015, marquait un tournant pour BARJANE. L’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie pour des installations solaires de grandes puissances mettait le Groupe en lumière. Seul acteur de l’immobilier parmi les lauréats, BARJANE voit 4 de ses projets retenus. Le Groupe affirme ainsi sa volonté de développer des bâtiments à énergie positive et d’œuvrer pour la transition énergétique en favorisant la production d’énergie verte. Ces quatre centrales d’une puissance cumulées de 4,5 MWc permettent depuis lors de produire 6 200 MWh/an.

« Depuis 2010, nous développons des centrales en toiture de nos bâtiments : ces surfaces sont traditionnellement non utilisées. En recouvrant nos bâtiments de panneaux photovoltaïques à haut rendement dans des régions ensoleillées, nous pouvons produire de l’énergie solaire en ne consommant pas davantage de foncier ! » déclarait alors Julie Barlatier-Prieuret, Directrice Générale de BARJANE. En 2018, 3 projets BARJANE sont retenus lors du nouvel appel d’offres CRE pour une puissance cumulée de 8 MWc. En Région Sud, c’est à Noves (13) et aux Arcs-sur-Argens (83), au sein du Parc des Bréguières, que ces projets voient le jour. La première centrale solaire BARJANE est installée en Région Lyonnaise, à Belleville-en-Beaujolais (69) : une centrale d’une puissance de 3,8 MWc produisant l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 1 600 personnes. Avec la livraison fin juin 2020 d’une nouvelle centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment de 12 000 m² développé sur le Parc des Bréguières pour le Groupe La Poste, BARJANE compte aujourd’hui 15 centrales photovoltaïques en Région Sud et en Région Lyonnaise.

BARJANE installe ses centrales en Île-de-France

La première centrale solaire BARJANE en Île-de-France sera implantée en toiture du Centre de Distribution développé pour Biocoop à Ollainville (91). Lauréat de l’appel d’offre CRE 4 dont les résultats ont été annoncés le 10 octobre 2019, BARJANE installera prochainement une centrale d’une puissance de plus de 2 MWc. Cette centrale confirme que les projets photovoltaïques en Région Parisienne sont possibles. Début juin 2020, l’appel d’offres CRE récompensait le projet BARJANE portant sur la réalisation et l’exploitation d’une centrale solaire en toiture de son nouveau bâtiment logistique de 37 500 m² situé sur la commune de Louvres (95) pour les clients ba&sh et Sed Logistique. D’une puissance de 3,5 MWc, cette centrale répond aux objectifs de l’appel d’offres : encourager la compétitivité-coût des projets, valoriser l’innovation et favoriser les projets vertueux en termes de bonne utilisation des sols. La future centrale photovoltaïque permettra une production annuelle estimée à 3 080 914 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 224 habitants. Avec ces nouvelles centrales, le Groupe comptera un total de 17 centrales solaires en France, dont 2 en Région Île-de-France, et confirme sa percée opérée dans le secteur : BARJANE est le 1er développeur français de centrales photovoltaïques en toiture d’immeubles logistiques.

Encadré

Une démarche solaire inscrite dans la stratégie RSE du Groupe

BARJANE est un groupe immobilier fortement engagé dans un développement durable de ses activités. Le Groupe vise à développer des actifs responsables, limitant leur impact sur l’environnement et s’insérant au mieux dans leurs territoires. Depuis 2012, BARJANE est certifié ISO 14001 sur un périmètre complet, et certifie systématiquement ses projets HQE ou BREEAM. Depuis 2010, BARJANE est producteur d’énergie photovoltaïque : accompagné par ses partenaires, BARJANE gère les projets de A à Z et développe des centrales en toiture des bâtiments. Ces surfaces étant traditionnellement non utilisées, recouvrir les bâtiments de panneaux photovoltaïques permet de produire une énergie renouvelable en ne consommant pas davantage de foncier.

Une fois le projet développé, BARJANE garantit la bonne tenue des centrales dans le temps en s’assurant de leur parfait entretien. En internalisant les compétences en matière de gestion des centrales solaires, BARJANE garantit la durabilité et la sécurité des centrales et des bâtiments sur lesquels elles sont implantées. BARJANE s’occupe également du suivi financier et technique des centrales, et dispose, sur tous ses sites, de logiciels de suivi de la production en temps réel. Grâce à cette supervision, une analyse détaillée de chaque centrale est réalisée mensuellement et permet d’en suivre l’évolution d’année en année. « Ces valeurs sont le fondement même de notre engagement professionnel. Cette activité nous tient à cœur et s’intègre parfaitement à la stratégie de développement durable de nos bâtiments. Nous travaillons à développer des actifs de qualité à haute performance énergétique, et nous visons des bâtiments à énergie positive en intégrant des centrales solaires, source d’énergie à laquelle nous croyons » conclut Julie Barlatier-Prieuret.