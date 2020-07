OPVIUS devient ARMOR solar power films

Suite au rachat d’OPVIUS GmbH par l’industriel français ARMOR à l’automne 2019, l’expert allemand du photovoltaïque organique devient ARMOR solar power films GmbH. Ce changement de nom vient clôturer un processus d’intégration progressive de plusieurs mois.

Suite au rachat d’OPVIUS par l’industriel français ARMOR à l’automne 2019, l’acteur allemand du photovoltaïque organique et pionnier du free-form, devient ARMOR solar power films GmbH. Ce changement de nom vient clôturer un processus d’intégration progressive de plusieurs mois. En effet, au printemps dernier la collaboration des équipes française et allemande s’était traduite par la production conjointe de modules free-form à partir du film photovoltaïque organique ASCA ® d’ARMOR.

Mutualisation des compétences

« Lors de la planification de notre rapprochement avec ARMOR, nous avions imaginé les grandes opportunités qui pourraient découler de la mutualisation de nos compétences. Et les voir se concrétiser est extrêmement satisfaisant. Grâce à la combinaison de nos expertises complémentaires, nous avons l’ambition d’emmener la filière européenne du photovoltaïque dans une nouvelle ère et d’étendre très largement l’usage de cette technologie dans un avenir proche. » commente Ralph Paetzold, PDG d’ARMOR Solar Power Films GmbH. « L’intégration progressive des technologies, du savoir-faire et des collaborateurs s’est passée dans le respect des conditions et nous sommes heureux d’opérer désormais comme une seule entité. L’utilisation d’un même et seul nom en France et en Allemagne montre notre compréhension mutuelle pour ne former qu’une seule entreprise européenne auprès de nos clients internationaux. » ajoute Ralph Paetzold.

Armor solar power films, acteur reconnu de la filière énergétique européenne

L’intégration d’OPVIUS au sein d’ARMOR a été bien accueillie, comme en témoigne, entre autres, la nomination de la nouvelle entité ARMOR solar power films GmbH en tant que lauréat des German Sustainbility Awards. Ces trophées qui comptent huit catégories, plus de 800 candidatures et près de 2 000 invités lors de la cérémonie de remise des prix, est le plus notable de son genre en Europe. « Cette nomination souligne le récent développement d’ARMOR dans le photovoltaïque et met en lumière son rôle de leader de la filière en Europe. » détaille Hubert de Boisredon. « Avec notre film photovoltaïque organique ASCA ® , sans métaux rares, 100% recyclable et avec un EPBT de moins de trois mois, nous jouons un rôle actif dans le développement des énergies renouvelables en Europe. » ajoute-il.