DÃ©couvrez les gagnants pour les prix dâ€™innovation de The smarter E Europe 2020, Intersolar et ees AWARD !

The Smarter E Award 2020 : produits et projets d’avenir récompensés par un prix d’innovation. Cette année encore, des modèles commerciaux innovants et des projets d’avenir pour une industrie énergétique durable ont été récompensés par le prix The smarter E AWARD 2020. Phaesun GmbH, Solar Chernobyl LLC et SunPower Corporation ont convaincu le jury par leurs projets prometteurs et ont triomphé dans la catégorie « Outstanding Projects ». Dans la catégorie « Smart Renewable Energy », le prix a été remis à Stadtwerke München GmbH, Fronius International GmbH et Next Kraftwerke GmbH. En raison de l’annulation de The smarter E Europe 2020 à cause du coronavirus, la remise des prix a eu lieu cette année le 30 juin dans un cadre virtuel. Il en a été de même pour les prix d’innovation Intersolar et ees AWARD.

Cette année encore, des entreprises et porteurs de projets ont reçu pour leurs solutions prometteuses le prestigieux prix d’innovation du secteur de l’énergie, The smarter E AWARD. La catégorie « Outstanding Projects » a mis en avant des réalisations dans les domaines du photovoltaïque, de accumulateurs, de la mobilité électrique et de la gestion de l’énergie. La catégorie « Smart Renewable Energy » a été dominée cette année par les solutions de couplage sectoriel et de gestion intelligente des installations solaires en coopération avec d’autres producteurs et consommateurs. Les gagnants du prix The smarter E AWARD ont été mis à l’honneur le 30 juin 2020 en streaming live, sur une scène virtuelle devant un public international.

The smarter E AWARD

Gagnants de la catégorie Outstanding Projects

Phaesun GmbH (Allemagne) : « REvivED water » – dessalement solaire, Somaliland

Basée à Memmingen en Allemagne, Phaesun est spécialisée dans la technologie photovoltaïque hors réseau. Dans le cadre du projet de développement et d’innovation REvivED water, Phaesun a conçu un système de dessalement par électrodialyse à petite échelle fonctionnant à l’énergie solaire, le premier du marché pour le traitement de l’eau saumâtre. L’entreprise y est parvenue en travaillant avec un groupe de partenaires interdisciplinaires réunissant des architectes, des universités et des start-up. Le système fournit jusqu’à 2 000 litres d’eau potable par jour aux villageois isolés et aux nomades du Somaliland. L’électrodialyse utilise une technologie à base de membranes : sous l’effet d’un courant électrique, les ions de sel passent à travers une membrane échangeuse d’ions, ce qui réduit considérablement la teneur en sel. Ce processus se prête très bien à la production d’eau potable fonctionnant à l’électricité solaire, notamment dans les régions reculées. Le jury a apprécié la rentabilité de la solution et le fait qu’elle nécessite peu de maintenance, sans oublier son impact fort et sa reproductibilité prouvée dans les zones rurales en Afrique et en Inde qui souffrent d’un manque d’eau potable.

Solar Chernobyl LLC (Ukraine) : Solar Chernobyl 1 MW

La centrale solaire de 1 mégawatt à Tchernobyl est un projet mené par le consortium germano-ukrainien Rodina-Enerparc. Rodina est spécialisée dans les projets d’énergies renouvelables en Europe de l’Est, en ex-URSS et au Moyen-Orient. Enerparc conçoit, construit et gère des centrales solaires en Europe, en Asie et aux États-Unis. La centrale Solar Chernobyl se trouve sur le site contaminé de la centrale nucléaire de Tchernobyl à 100 mètres seulement du réacteur qui a explosé en 1986. Il s’agit du seul projet financé par le secteur privé dans la zone de Tchernobyl depuis la catastrophe. Ce projet unique de réhabilitation d’une zone polluée par la radioactivité est un exemple positif de la sécurité et des performances de l’énergie solaire et démontre son intérêt dans un monde de l’énergie post-nucléaire. Pour réduire les fuites radioactives du sol, le système a été conçu dans un souci de maintenance minimale et installé avec un ballast posé sur la surface. Le jury a reconnu l’importance symbolique et pratique de l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’un des accidents nucléaires les plus graves de l’histoire, ouvrant ainsi la voie à l’indépendance énergétique de l’Ukraine.

SunPower Corporation (États-Unis) : Powerhouse Brattørkaia

SunPower Corporation fait partie du collectif Powerhouse Team qui fait front commun pour résoudre les enjeux climatiques. L’entreprise conçoit et fabrique des panneaux solaires et des cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Sa construction la plus récente est le bâtiment à énergie positive le plus septentrional du monde : le Powerhouse Brattørkaia en Norvège n’est qu’à trois degrés au sud du cercle polaire arctique. SunPower a contribué au projet par sa technologie solaire Maxeon qui offre une grande résistance au vent et – sur une période de 25 ans – génère jusqu’à 35 pour cent plus d’énergie que les panneaux conventionnels. Le bâtiment à plusieurs étages produit de l’électricité pour sa propre consommation et injecte le courant excédentaire dans le microréseau local. En jetant un pont entre architecture et industrie solaire, cette solution montre comment la fonction peut prévaloir sur la forme et démontre la viabilité du courant solaire même très au nord. Le projet a été récompensé par le jury pour son caractère exemplaire. Il montre la voie pour la construction responsable de demain avec un cycle de vie à énergie positive de 60 ans.

Gagnants de la catégorie Smart Renewable Energy

Stadtwerke München GmbH (Allemagne) : M-Solar Sonnenbausteine

Stadtwerke München est un fournisseur de services énergétiques et infrastructurels basé dans la capitale bavaroise. Son projet photovoltaïque M-Solar Sonnenbausteine est un modèle commercial pour la transition énergétique urbaine qui donne une chance à tous les citoyens de participer à l’énergie solaire : les toits utilisés pour l’installation de panneaux solaires ne sont pas limités aux résidences privées. Les « Sonnenbausteine », ou « blocs de construction solaires », sont installés sur les toits dans toute la ville dès 500 euros d’investissement de la part des citoyens concernés. Basé sur une plateforme en ligne en libre-service, ce projet de financement participatif fournit en retour de l’énergie et des intérêts aux citoyens investisseurs. Le jury a salué cette solution bottom-up exemplaire qui aide la communauté à participer aux énergies renouvelables locales. Ce projet phare décentralisé fait la preuve que tout le monde peut contribuer à l’ajout d’électricité verte au mix énergétique local et que la protection du climat dans les zones urbaines peut être une action collective.

Fronius International GmbH (Autriche) : Fronius Solhub

Fronius International est une entreprise internationale basée en Autriche. Elle développe des technologies pour la conversion et la commande de l’énergie électrique destinées à relever les défis techniques actuels. Le Fronius Solhub est un hub énergétique décentralisé qui permet la production, le stockage et l’utilisation d’hydrogène vert partout où il est nécessaire, que ce soit pour le transport ou pour le stockage d’énergie saisonnier. Le recours à l’hydrogène permet le couplage sectoriel de l’électricité, de la mobilité et de la chaleur et de stocker de gros volumes d’énergie sur une longue période. Solhub s’adresse avant tout aux entreprises clientes de taille moyenne qui veulent produire leur propre carburant en se servant des sources d’énergies renouvelables disponibles localement. Le jury a été impressionné par ce système complet d’avant-garde modulaire, évolutif et livrable clés en main. Solhub achemine l’énergie solaire à une station d’approvisionnement et illustre l’importance grandissante des vecteurs énergétiques chimiques, notamment pour les applications de transport lourd et longue distance ainsi que pour l’utilisation industrielle.

Next Kraftwerke GmbH (Allemagne) : NEMOCS

Basée à Cologne en Allemagne, Next Kraftwerke exploite des centrales électriques virtuelles et se positionne en tant que trader en énergie. L’entreprise fait le lien entre les actifs producteurs d’électricité de sources renouvelables et les consommateurs commerciaux et industriels et les systèmes de stockage. Elle a développé la solution logicielle SaaS NEMOCS qui aide les tierces parties à mettre en place leurs propres centrales virtuelles. NEMOCS peut connecter des milliers d’unités décentralisées pour optimiser leurs opérations en traitant les données en temps réel, ce qui peut améliorer les prévisions de production. Avec NEMOCS, il est possible de surveiller, prévoir et coordonner un ensemble d’actifs distribués à partir d’un seul centre de commande. Cela améliore les performances des actifs en question et les performances globales du système entier. Le jury a salué ce concept : il rend les énergies renouvelables plus économiques, il favorise leur développement et il prouve que ces énergies peuvent satisfaire les besoins du marché de l’énergie de demain et y prendre une part croissante. Cela inclut la prise en charge de la responsabilité du système.

Les lauréats du prix Intersolar AWARD 2020

Le Generic Solar String Optimizer, l’onduleur hybride Symo GEN24 Plus et les panneaux solaires de la série REC Alpha comptent parmi les produits d’avenir du secteur solaire et ce sont les gagnants du prix Intersolar AWARD 2020. Ferroamp Elektronik AB, Fronius International GmbH et REC Solar EMEA GmbH ont convaincu le jury par leurs innovations et ont reçu la récompense phare du secteur solaire, le prix Intersolar AWARD.

Ferroamp Elektronik AB (Suède) : Generic Solar String Optimizer (SSO)

Créée en 2010, Ferroamp Elektronik est une entreprise suédoise qui fournit des solutions avancées d’optimisation énergétique et électrique pour les particuliers, l’immobilier et le secteur industriel. Son Generic Solar String Optimizer peut être décrit comme un onduleur string photovoltaïque pour les réseaux à courant continu avec la fonctionnalité d’un onduleur string à courant alternatif conventionnel. Cela permet de connecter directement des panneaux solaires à des systèmes de batteries off-grid, au côté CC des onduleurs de stockage et à la liaison CC des stations de recharge pour véhicules électriques. Un convertisseur élévateur au carbure de silicium offre un rendement maximum de 99,5 pour cent. Le jury a été impressionné par la compatibilité du String Optimizer avec une large gamme de configurations, de niveaux de tension et de méthodes de commande pour les liaisons CC qui permettent l’intégration photovoltaïque dans les systèmes existants. Cela peut réduire le coût et la complexité induits par l’ajout du courant solaire à de nouveaux systèmes d’énergie, ce qui augmente le nombre d’installations solaires et facilite la transition énergétique vers des sources renouvelables.

Fronius International GmbH (Autriche) : Symo GEN24 Plus

Fronius International est un fabricant autrichien de solutions technologiques pour le soudage, le photovoltaïque et la recharge de batteries. Son Symo GEN24 Plus est un onduleur hybride triphasé permettant la réalisation de systèmes hybrides conjuguant CA et CC. La technologie Multi Flow assure que les charges puissent être alimentées en énergie et que la batterie recharge simultanément pendant les pannes de courant. Cela se traduit par un approvisionnement de secours d’une durée supérieure avec une puissance de sortie de 10 kilowatts garantissant un degré d’autosuffisance plus élevé. Le système offre aussi une bonne couverture des besoins énergétiques en période normale avec une utilisation plus flexible de la batterie. Le jury a salué l’ingéniosité à l’origine de cette nouvelle catégorie d’onduleurs pour les systèmes de stockage de grande taille avec une grande puissance de sortie en courant alternatif, un système innovant de refroidissement actif, un rendement optimal pour un tandem photovoltaïque/batterie ainsi que deux profils de charge pour les maisons grandes ou petites. Le jury a aussi été conquis par la conception qui facilite la maintenance, le recyclage et le remplacement des pièces.

REC Solar EMEA GmbH (Allemagne) : REC Alpha Series

REC Solar produit des cellules et modules solaires et d’autres produits liés à l’énergie verte. Cette entreprise norvégienne créée en 1996 fournit aussi des prestations d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction clés en main. Sa REC Alpha Series est un panneau solaire de 60 cellules qui conjugue des demi-cellules à hétérojonction avec une technologie d’interconnexion de pointe. Le résultat : un produit qui fournit jusqu’à 380 watt-crête avec une densité de puissance de 217 watts par mètre carré. Son niveau de rendement de 21,7 pour cent est tout aussi impressionnant. La REC Alpha Series colle de fins fils de fer ronds directement à la surface des cellules, ce qui réduit le nombre de points de soudage d’un panneau de 95 pour cent et la teneur en plomb globale de 81 pour cent. Le jury a été impressionné par la technologie révolutionnaire de REC, sans LID, avec une densité de puissance et un rendement élevés, et l’un des coefficients de température les plus bas du marché, sans oublier son objectif de se passer totalement de plomb en 2020.

Les lauréats du prix ees AWARD 2020

Le système d’accumulateurs FENECON Industrial, le système de batteries configurable CV Standard Battery System et la batterie zinc-air rechargeable Zinium : tous comptent parmi les produits les plus innovants dans le secteur des batteries et accumulateurs d’énergie. Ils viennent également de remporter le prix ees AWARD 2020.

FENECON GmbH (Allemagne) : FENECON Industrial

Créé en 2011, Feilmeier New Energy Consulting (FENECON) est un fournisseur de systèmes de stockage électrique de toutes tailles. FENECON Industrial est un système de stockage prêt à l’emploi dans un conteneur avec une plateforme logicielle EMS ouverte qui permet l’utilisation d’un large éventail d’applications industrielles et d’applications réseau tout en garantissant l’indépendance vis-à-vis du fabricant. Il s’agit d’un concept de première vie et de seconde vie pour les batteries mobiles de véhicules électriques. La flexibilité du design facilite l’utilisation de batteries de véhicules électriques neuves ou de seconde vie. Le jury a été impressionné par cette approche bien pensée qui crée une plateforme permettant l’intégration intelligente des batteries en première ou en seconde vie qui tire parti de l’échelle du secteur automobile et répond aux défis que représente la fin de vie des batteries de véhicules électriques. Le jury a également apprécié la gestion énergétique moderne et flexible grâce à l’intégration du système à la plateforme openEMS.

Webasto SE (Allemagne) : CV Standard Battery System

En tant que partenaire système international des constructeurs automobiles, Webasto se concentre sur la durabilité comme aspect essentiel de la mobilité de demain, ce qui inclut la réduction de la consommation de carburant et l’utilisation de systèmes de propulsion alternatifs. Le CV Standard Battery System de Webasto est une solution de batterie de traction standard prête à l’emploi pour les utilitaires. Conçu pour prendre en compte le coût total de possession, le système présente un design à deux niveaux flexible pour une installation aisée et une adaptation du voltage qui permet d’utiliser le même produit dans les petites camionnettes et les bus ou camions de grande taille. Le jury a récompensé ce produit pour son évolutivité, son potentiel d’utilisation à large échelle dans des véhicules variés et sa capacité à équiper les véhicules existants pour un coût limité tout en offrant des systèmes de batteries aux constructeurs automobiles.

ZnR Batteries SAS (France) : Zinium, la batterie zinc-air rechargeable

ZnR Batteries est une filiale technologique d’EDF Group qui s’attaque à la crise climatique en fournissant des solutions et services électriques pour un avenir à bilan énergétique nul. La batterie rechargeable zinc-air Zinium contient des cellules zinc-air constituées de composants plongés dans un électrolyte aqueux appelé Zinolyte®. La batterie est donc rechargeable. Zinium fonctionne à l’air ambiant, la batterie absorbe et rejette de l’oxygène au moment de la charge et de la décharge. Le système de stockage dispose d’une gestion propriétaire dédiée. La batterie comprend aussi une anode poreuse majoritairement constituée de zinc, elle inclut aussi d’autres composants comme le manganèse et le calcium, mais aucune terre rare ni aucun métal précieux. Le jury a fait l’éloge de cette approche visionnaire pour une technologie de batterie sûre et propre. Si les nouvelles technologies sont souvent confrontées à des défis en matière de commercialisation, le jury a apprécié la stratégie mûrement réfléchie consistant à cibler les marchés de stockage d’énergie résidentiels, commerciaux et industriels où les barrières d’entrée sont moins élevées.