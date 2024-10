Sibca/ ConfÃ©rence sur le thÃ¨me : constructions neuves ou rÃ©habilitations, le pari gagnant des EnR le 7 octobre aprÃ¨s-midi

Le SIBCA – Salon de l’Immobilier Bas Carbone – réunit tous les acteurs clés engagés dans le financement, l’aménagement, la conception, la construction et la rénovation de bâtiments, de quartiers et de villes bas carbone. Placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron Président de la République française, le Sibca accueillera 190 exposants et plus de 9 000 visiteurs en 2024. Rendez-vous d’affaires, grands débats et conférences sont au programme de ces 3 jours de rencontres exclusives avec les décideurs de l’immobilier bas carbone.

Le lundi 7 octobre de 15 à 16 heures les EnR seront à l’honneur autour de la géothermie et du photovoltaïque. Mais aussi autour de cette question : comment intégrer ces solutions durables ? La France vit actuellement une mutation de la relation à l’énergie : une période charnière pour le profil énergétique de l’Hexagone avec la progression du renouvelable. La percée de l’autoconsommation laisse augurer d’un marché plus libre de ses mouvements, avec des ombrières de parking ou des panneaux solaires en toiture pour une utilisation individuelle avec revente du surplus. Jusqu’aux communauté d’énergie, un nouveau modèle du syndic de l’énergie. Cette conférence sera l’occasion de repenser le bien commun qu’est l’électron à travers la présentation de nouveaux outils juridiques et de cas concrets.

Parmi les conférenciers attendus : Xavier Daval, PDG Kilowattsol vice-président du SER, Jean-Pierre Bosc Bureau Veritas Directeur Développement Energies Renouvelables, Alexandra Battle, Secrétaire Générale de Tecsol, Antoine Pégart, Directeur B2B IDF Centre d’EDF ENR, Guillaume Ayne, Directeur du développement du Groupe EverWatt et Justine Bain-Thouverez, Avocate Associée LLC et Associés.

www.networking-sibca.fr/programme/66e2b30bb96981af493cb06d