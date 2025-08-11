Aether prÃ©sente une plateforme alimentÃ©e par l’IA pour les installateurs photovoltaÃ¯ques europÃ©ens

Aether a lancÃ© une nouvelle plateforme basÃ©e sur l’IA visant Ã repenser le processus de vente de produits solaires pour les installateurs en Europe. Cet outil est conÃ§u pour accÃ©lÃ©rer la crÃ©ation de devis, amÃ©liorer les taux de conversion et soutenir la croissance sans embaucher de personnel supplÃ©mentaire.

Lâ€™outil dâ€™Aether regroupe des fonctionnalitÃ©s clÃ©s sur une plateforme unique. Celles-ci incluent la gestion et la notation des prospects, la conception et la modÃ©lisation 3D, les estimations de production certifiÃ©es, ainsi que les outils de proposition et de financement. La plateforme propose Ã©galement un CRM de gestion des transactions adaptÃ© au secteur solaire.

La plateforme d’Aether repose sur une architecture agentique, avec des collaborateurs numÃ©riques pilotÃ©s par l’IA qui automatisent les tÃ¢ches courantes du processus de vente. Ces agents gÃ¨rent des fonctions telles que le suivi des propositions consultÃ©es, la planification des appels ou des visites de site, l’attribution des tÃ¢ches au fur et Ã mesure de l’avancement des transactions et la mise Ã jour des dossiers en temps rÃ©el pour faciliter la coordination des Ã©quipes.

La plateforme comprend Ã©galement un outil de crÃ©ation de workflows sans code permettant aux utilisateurs de crÃ©er des automatisations personnalisÃ©es. Ces workflows sont conÃ§us pour rÃ©duire les tÃ¢ches administratives rÃ©pÃ©titives, minimiser les retards et garantir une exÃ©cution cohÃ©rente sans nÃ©cessiter d’assistance informatique pour la configuration. Lâ€™IA au service des installateurs PVÂ !