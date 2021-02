Optimisation de la sÃ©rie de crochets de toiture de Renusol

En 2015, Renusol a introduit avec succès au Royaume-Uni sa série innovante de crochets de toiture. Les crochets de toiture de cette série ont été conçus sur la base des couvertures de toit et des géométries de chevrons spécifiques au Royaume-Uni, offrant une comptabilité et une fiabilité optimales. Le crochet pour toit plat, extrêmement populaire au Royaume-Uni, a été conçu pour une utilisation avec des tuiles plates et des ardoises naturelles. Toutefois, ce produit a mis en lumière la nécessité d’accroître sa capacité de charge pour supporter des surcharges dues à la neige, dans certaines parties de l’Écosse.

Ainsi, les experts techniques ont conçu un crochet de toit entièrement innovant, plus épais et construit en acier plus résistant, offrant une capacité de charge plus élevée dans les régions enregistrant de plus fortes chutes de neige. Le nouveau crochet de toiture est dénommé le UK Plain Tile HL (tuile plate R.U. Charge élevée (high load ou HL). Le principal avantage de ce nouveau crochet et le gain considérable de capacité de charge par rapport au crochet de toit plat existant au Royaume-Uni : Augmentation de 130 % des charges dues au vent, augmentation de 110 % des charges dues à la pression (poids propre et neige) et augmentation de 53 % de la capacité de charges combinées. Ce produit est bien sûr certifié MCS et TÜV. Ce produit (n° de référence Renusol 420184) est disponible pour la conception d’un système de fixation solaire dans le PV-Configurator 3.0.