SunBrushÂ® mobil et Infinity Ã©tablissent une base de services Ã  Benban, le plus grand parc solaire d’Afrique

SunBrush® mobil, le leader mondial du marché des équipements de nettoyage solaire, et Infinity, le développeur de projets solaires égyptiens, ont ouvert une base de services dans la plus grande centrale solaire d’Afrique. Désormais, quatre employés d’Infinity assureront la maintenance et la réparation des 24 appareils de nettoyage SunBrush® mobil Compact actuellement utilisés au parc solaire de 1,65 GWc Benban près d’Assouan.

Toutes les pièces détachées sur site

Dans un atelier nouvellement équipé, l’équipe formée par SunBrush® mobil peut prendre en charge tous les travaux de réparation et d’entretien. Afin que les techniciens puissent remplacer rapidement et facilement les pièces d’usure, SunBrush® mobil a construit un entrepôt de 100 m² et l’a équipé de pièces de rechange. En tant qu’agent exclusif, Infinity représente SunBrush® mobil dans toute l’Égypte. «Nous avons mis en place une équipe puissante qui fournit un service rapide et fiable à nos clients égyptiens», se réjouit le directeur général de SunBrush® mobil, Franz Ehleuter. À l’avenir, il prévoit également de gérer les ventes en Egypte de Benban.

Pour les régions désertiques et les systèmes de suivi

Depuis sa création en 2014, Infinity travaille avec l’expert allemand du nettoyage photovoltaïque. «Les systèmes de nettoyage de SunBrush® mobil sont idéaux pour les régions désertiques», explique Marawan Mahmoud, directeur adjoint des opérations et des services chez Infinity. Les unités Compact et Rapid balaient le sable et la poussière des panneaux solaires rapidement et facilement sans une goutte d’eau. Un nettoyage humide est disponible pour éliminer les salissures plus lourdes telles que le sable incrusté.

A l’avenir, SunBrush® mobil prévoit également de fournir son dernier modèle, SunBrush® mobil TrackFlex, en Egypte, un système idéal pour nettoyer les systèmes de suivi grâce à son bras réglable. Outre l’Égypte, SunBrush® mobil a déjà vendu ses systèmes sur le continent africain – à l’Algérie, au Burkina Faso, au Kenya, au Maroc, à la Namibie, au Sénégal, à l’Afrique du Sud et au Sahara occidental.