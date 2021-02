Acteur prÃ©pondÃ©rant de la Transition EnergÃ©tique, Acofi Gestion conclut un bridge de 10Mâ‚¬ pour Apex Energies

Intervenant depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement des acteurs de la Transition Energétique, Acofi Gestion vient de conclure une troisième opération de financement pour le compte d’Apex Energies d’un portefeuille de 21MWc. Cette opération marque la fin du déploiement du fonds Predirec EnR 2030 dont le successeur, Predirec EnR2, prend le relais.

Le fonds Predirec EnR 2030 est un partenaire de long-terme des principaux acteurs français de la Transition Energétique qui interviennent dans le domaine des EnR. Le fonds a ainsi financé 1 925 centrales, dans les technologies photovoltaïques, éoliennes et hydrauliques. La production annuelle du portefeuille du fonds (742 MW) équivaut à une économie de 643 135 tonnes de CO2.

600 emplois créés

Grâce à une équipe spécialisée dans le financement des ENR, le fonds a ainsi participé à la croissance d’acteurs industriels qui sont passés en quelques années du statut de bureau d’étude ou de développeur à celui de producteur indépendant d’énergie avec un développement qui se poursuit à l’international. Entre 2019 et 2020, les effectifs des acteurs financés par Predirec EnR 2030 ont augmenté de 39% en moyenne, soit plus de 600 emplois créés. Labellisés Greenfin (ex-TEEC), les fonds de dette EnR d’Acofi Gestion ont pour vocation de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique en accompagnant les industriels dans leurs projets européens par la mise en place de financements qui peuvent être aussi bien court-terme que long-terme. La société Apex Energies, acteur français et indépendant de la filière solaire, a doublé ses effectifs depuis 2019. La dette court terme de 10M€ octroyée par le fonds Predirec EnR 2030 en décembre 2020 montre la flexibilité qu’apporte Acofi Gestion pour répondre à des besoins nouveaux.

Le préfinancement de projets pour pallier une très forte intensité capitalistique

Carlos Herrera-Malatesta, Directeur Général d’Apex Energies souligne : « Le préfinancement des projets est un sujet prépondérant pour un développeur de portefeuilles de toitures photovoltaïques comme Apex Energies dont la croissance est exponentielle, et engendre une très forte intensité capitalistique. Le Groupe Apex Energies a lancé en 2020 la construction de 120 projets représentant 40 MWc de puissance installée, soit une croissance de 88 % par rapport à 2019. La solution de bridge construction proposée par ACOFI au travers du fonds Predirec EnR 2030 correspond parfaitement à nos besoins car elle offre la souplesse nécessaire au développement et à la construction de ces projets, et nous permet d’optimiser le financement à long-terme. Nous sommes très heureux de cette nouvelle opération conclue avec un partenaire historique d’Apex, avec qui nous partageons la volonté d’œuvrer activement en faveur de la transition énergétique. » Philippe Garrel, Directeur de l’activité Transition Energétique d’Acofi Gestion ajoute : « Dans la continuité de notre partenariat initié avec Apex Energies en 2018, nous nous félicitons de la mise en place de ce nouveau financement. Cette opération démontre la capacité des fonds de dette d’Acofi Gestion à intervenir également en dette bridge de construction, un complément à notre activité de dette junior long-terme. Nous sommes ainsi en mesure d’aider nos emprunteurs à faire face aux besoins de trésorerie inhérents à la phase de levée de dette senior ».