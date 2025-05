Optimax Structures lance la version allemande dâ€™Eurocodes Tools Ã  Intersolar

Le bureau d’étude français Optimax Structures, reconnu pour son expertise dans le calcul et l’optimisation des structures métalliques et bois, annonce à l’occasion de sa première présence à Intersolar 2025 (stand C4.614), son entrée sur le marché allemand avec le lancement de sa solution SaaS Eurocodes Tools, une plateforme en ligne innovante dédiée aux calculs et à l’optimisation des ombrières photovoltaïques.

Cette solution digitale intuitive, facile d’utilisation et disponible en allemand pour être au plus près des utilisateurs de ce marché, est conçue pour simplifier le travail des professionnels du secteur. Réaliser des études d’avant-projet, en moins de 15 minutes devient réalité. Elle permet de :

- effectuer le pré-dimensionnement des profils de la structure en acier et ses fondations en béton

- optimiser les sections en fonction de la géométrie de l’ombrière et des charges climatiques et/ou sismiques.

- calculer le budget, permettant ainsi d’optimiser les coûts de structure

- éditer des documents techniques (descentes de charges, croquis, plans) et commerciaux (visualisation de l’ombrière en 3D et budget des différents lots) selon votre besoin

Une solution rapide et autonome

Grâce à son interface conviviale, Eurocodes Tools permet de gagner un temps précieux en automatisant les processus complexes de calcul et d’optimisation des ombrières photovoltaïques. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser leurs études techniques de manière autonome, tout en bénéficiant des normes et standards des Eurocodes pour garantir la sécurité et la performance des structures. En quelques clics, les résultats sont obtenus, permettant de mieux préparer les projets et de prendre des décisions éclairées.

Une expertise reconnue pour le marché allemand

Avec cette nouvelle solution, Optimax Structures, déjà reconnu pour son savoir-faire dans le domaine des structures métalliques et bois, apporte toute son expertise sur le marché allemand. En tant que récent membre du BSW-Solar, la fédération allemande des énergies solaires, Optimax Structures s’engage à accompagner ses clients allemands dans l’optimisation de leurs projets photovoltaïques. Grâce à son expertise de pointe, l’entreprise se positionne comme un acteur clé pour les bureaux d’études et les professionnels du secteur désireux de maximiser la rentabilité et la performance de leurs installations solaires. Le lancement d’Eurocodes Tools sur le marché allemand marque une étape stratégique pour Optimax Structures, qui entend renforcer sa présence à l’international et apporter des solutions innovantes aux professionnels de la filière photovoltaïque.

L’équipe Eurocodes Tools est à retrouver stand C4.614 à Intersolar du 07 au 09 mai 2025.