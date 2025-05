WINAICO lance la nouvelle sÃ©rie de modules solaires verre-verre WST-NCX48 sur le marchÃ© europÃ©en

WINAICO lance sur le marché européen un module solaire puissant et particulièrement robuste avec la nouvelle série bi-verre WST-NCX48.

La nouvelle série comprend un module solaire de 460 watts et la version entièrement noire de 450 watts. Avec des dimensions de 1 762 x 1 134 x 35 mm, les modules pèsent 25 kg. En utilisant des cellules monocristallines de type N, les modules génèrent de l’électricité des deux côtés avec une bifacialité allant jusqu’à 80 %, ce qui permet d’obtenir une puissance allant jusqu’à 230 W/m². WINAICO offre une garantie de produit et de performance de 30 ans avec un rendement résiduel garanti d’au moins 87,4 % après trois décennies. Le cadre de 35 mm d’épaisseur des modules bi-verre avec verre avant et arrière de 2 mm offre une résistance accrue aux chocs de grêle et une stabilité mécanique maximale. La production est entièrement exempte de PFAS, ce qui contribue au respect de l’environnement. Une couverture d’assurance complète pour l’ensemble de l’installation solaire est incluse – exclusive à WINAICO. « La série WST-NCX48 est idéale pour les projets exigeants dans les secteurs privé et commercial. Nous avons encore optimisé le cadre de 35 mm, de sorte que la surface à l’arrière est désormais également de 35 mm sur tout le pourtour. Les modules sont non seulement puissants et durables, mais ils constituent également un engagement clair en faveur de la responsabilité environnementale et de la qualité supérieure », déclare Marc Ortmanns, directeur des opérations chez WINAICO Deutschland GmbH. Les nouveaux modules sont maintenant disponibles pour le marché européen.