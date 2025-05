Marseille, Capitale mondiale de la cuisson solaire en 2025

2025 est l’année du bicentenaire d’Augustin Mouchot, enseignant chercheur français pionnier mondial de la concentration solaire et de la cuisson solaire, qui réalisa des démonstrations à l’Exposition Universelle de 1878 à Paris. Avec le Présage 1er restaurant solaire d’Europe, Marseille célèbrera le bicentenaire de l’illustre précurseur en devenant la Capitale mondiale de la cuisson solaire en 2025. En point d’orgue, ConSolFood 2025, la 6ème conférence internationale sur la cuisson solaire qui aura lieu du 5 au 7 mai 2025 !

Accueillie par IUSTI Polytech et le Présage avec le soutien d’Aix-Marseille Université. ConsolFood est un concept initié par Célestino Ruivo de l’Université d’Algarve, qui mêle des présentations scientifiques en plénière en anglais, retransmises en ligne en direct (l’après-midi) et des ateliers de cuisine solaire en matinée avec les conférenciers et leur cuiseur solaire pour des déjeuners partagés en mode « auberge espagnole ». Les présentations issues du monde entier seront réalisées au sein de Polytech Marseille (sur inscription, payant). Le Présage accueillera des temps forts de ConSolFood 2025. Durant cette conférence internationale qui aura lieu du 5 au 7 mai, l’Atelier 21 mettra en œuvre une mini frise Paléo-énergétique thématisée sur l’histoire de l’énergie solaire, avec pour objectif de l’enrichir avec les contributions des participants.

L’organisation du Festival de cuisine solaire le 8 mai

Au sein du jardin du Présage sera organisé un Festival de cuisine solaire le 8 mai avec l’installation d’une boulangerie solaire éphémère et des animations de cuisine solaire pour le grand public et les jeunes. Dans le prolongement de ConSolFood, ce festival, à partir de 10h jusqu’au soir, sera un temps fort populaire, où le grand public pourra découvrir et expérimenter des cuiseurs solaires et savourer des bouchées de futur délicieux. Avec la venue exceptionnelle d’Au Soleil Levain, boulangerie solaire installé près de Digne-les-Bains, qui fera des cuissons. Ainsi que l’édition d’une version moderne du Soleil Journal imprimé par Augustin Mouchot dans les jardins des Tuileries en 1882, avec l’Atelier 21. Le Collectif Mouchot 2025 présentera une réplique de la machine solaire du 19e siècle. Cette journée festive bénéficiera de la contribution du Solar Sound System pour ambiance musicale 100% solaire.

Une conférence sur les artisans solaires nourriciers

Pendant ce festival à partir de 16h30, une conférence sur les artisans solaires nourriciers se tiendra au Présage (gratuit en français). Avec le partage de retours d’expérience d’entrepreneuses et d’entrepreneurs qui ont mis la cuisson solaire au cœur de leur activité (guinguette, restaurant, boulangerie, torréfaction, …). L’évènement « Marseille, Capitale mondiale de la cuisson solaire en 2025 » est organisé avec le soutien d’Aix Marseille Université, d’Amidex AMU, de Polytech Marseille, du Présage, de Consolfood et de l’association Les festins Photoniques.

En partenariat avec Lyte Fire, Solar Brother, Sunplicity, Au Soleil Levain, Atelier 21, Solar Sound System, Collectif Mouchot 2025

lepresage.fr/wp/marseille-capitale-de-la-cuisine-solaire-2025/