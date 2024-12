Opinion sur lâ€™arrÃªt immÃ©diat du dÃ©ploiement des centrales PV au sol / Le langage de vÃ©ritÃ© dâ€™Antoine de Ravignan

La Tribune parue dans Libération signée par un aréopage de personnalités, scientifiques du climat, auteurs et gens de médias, artistes ou encore politiques, qui demandait un arrêt immédiat du déploiement des centrales industrielles photovoltaïques en milieux naturels au nom de la protection de la biodiversité, n’en finit pas de faire des vagues. Sur ce sujet, et dans sa rubrique Opinion, Antoine de Ravignan Rédacteur en chef adjoint d’Alternatives Economiques prend du recul, loin de la frénésie des émotions, pour livrer une tribune équilibrée et étayée par des chiffres et des évidences à rappeler.

Après avoir confronté le rapport d’autosaisine du Conseil National de la protection de la nature (CNPE) à l’indépendance toute relative, avec les données chiffrées des Syndicats professionnels et des diverses associations et ONG, des évidences apparaissent. « Le langage de la vérité est simple » comme disait Sénèque.

Dans sa Tribune qui cite nombre d’experts, Antoine de Ravignan montre que la mobilisation des espaces naturels ou de fait semi-naturels est nécessaire dans tous les scénarios étudiés et que le chiffre frappant de « 150 000 hectares », qui n’est pas sourcé par les auteurs (et n’est même pas mentionné dans l’étude à charge du CNPE) est exagéré, sachant d’autant plus que l’essentiel portera sur des terrains agricoles sous forme d’agrivoltaïsme ou sur des terrains dégradés.

Antoine de Ravignan déplore par la même les facteurs autrement plus puissants de destruction de la biodiversité non relevés dans la Tribune de Libé comme l’urbanisme pavillonnaire, le développement routier (l’A69), l’agriculture chimique… dont 900 000 ha de cultures dédiées aux agrocarburants, pour un très mauvais rendement énergétique par hectare.

Reste l’argument massue, pourtant totalement éludé. « La sauvegarde de la biodiversité dépend bien évidemment de la capacité des hommes à stabiliser très rapidement le réchauffement climatique et donc à sortir d’urgence des énergies fossiles. Le déploiement massif des installations photovoltaïques en est l’une des conditions ». CQFD !

www.alternatives-economiques.fr/antoine-de-ravignan/photovoltaique-tomber-panneau/00113278