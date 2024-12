Delta dÃ©voilera les onduleurs solaires haute efficacitÃ© M225HV et M350HV Ã  Energaia 2024

Delta, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et fournisseur de solutions intelligentes et écologiques basées sur l’IoT, dévoilera ses onduleurs solaires haute performance M225HV et M350HV lors d’Energaia 2024, qui se tiendra les 11 et 12 décembre au Parc des Expositions de Montpellier, en France.

Les onduleurs Delta M225HV et M350HV prennent en charge jusqu’à 1500 VDC et 800 VAC, et atteignent une efficacité de pointe de 99 %. Conçus pour maximiser la production d’énergie, ils intègrent 8 ou 12 trackers MPPT (Maximum Power Point Tracking), un courant maximal de 40 A par tracker MPPT, ainsi que des modules de communication par courant porteur (PLC) pour une connexion aisée aux systèmes de surveillance et une réduction des coûts de câblage. En commentaire au sujet des solut les solutions solaires innovantes de Delta, Andreas Hoischen, Senior Director de la division onduleurs Onduleurs Photovoltaïques chez Delta EMEA, a déclaré : « Dans cette course aux énergies renouvelables, les grandes centrales solaires au sol jouent un rôle essentiel pour remplacer les centrales électriques traditionnelles. Nos onduleurs M225HV et M350HV offrent la performance et la flexibilité nécessaires aux systèmes photovoltaïques modernes. Avec des caractéristiques telles que 8 à 12 MPPT et une large plage de tensions, ces modèles allient efficacité, sécurité et facilité d’utilisation. Nous avons hâte de présenter ces solutions à Energaia 2024. »

Onduleurs M225HV et M350HV – Solutions haute efficacité pour les grands parcs solaires

Les onduleurs solaires M225HV et M350HV répondent aux exigences des grands parcs solaires aux configurations complexes. Voici leurs principales caractéristiques de performance et de sécurité :

• Coffret de connexion AC dédié – Facilité de manipulation et flexibilité d’installation.

• Enregistreur de formes d’onde intégré – Simplifie la maintenance et le dépannage pour une gestion opérationnelle efficace.

• Interface PLC intégrée – Améliore l’efficacité opérationnelle grâce à la transmission de données en temps réel et au suivi système avec le convertisseur PLC100 de Delta.

• Mécanismes de sécurité avancés – Inclut la protection anti-PID et la détection d’arc pour une sécurité renforcée.

Série Flex M50A/M70A/100A – Caractéristiques avancées pour les applications commerciales et industrielles

Delta présentera également son onduleur M100A Flex, conçu pour les applications commerciales et industrielles (C&I) nécessitant des solutions flexibles pour les toits complexes. Ce modèle permet une installation murale ou au sol, offrant une flexibilité adaptée aux configurations de toitures C&I complexes. Les principales caractéristiques du M100A Flex sont :

• Un ensemble complet d’éléments de sécurité– Détection d’arc, protection contre les surtensions AC/DC type 2 (option DC type 1+2), anti-PID, et protection contre l’inversion de polarité.

• Des outils pour la mise en route et la maintenance facile d’emploi– Surveillance des chaînes avec sortie de données des courbes I-V, une mise en service pratique via l’application DeltaSolar ou le logiciel Delta Service.

• Des interfaces d’interconnexion efficacies– Interfaces RS485 et Bluetooth pour une connexion facile et un suivi en temps réel.

• Un design optimise pour– Compatible avec une installation verticale à côté des pompes à chaleur de toiture, le M100A Flex est idéal pour les toits de bâtiments commerciaux et industriels, en synergie avec les modèles M50A et M70A de la série Flex de Delta.

Delta invite les visiteurs à les rejoindre à Energaia 2024, Hall B2, Stand E06, pour des démonstrations de produits et des discussions avec les experts de Delta sur leurs solutions solaires innovantes qui font progresser les énergies renouvelables en Europe et au-delà.