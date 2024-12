Le pÃ´le DERBI joue Ã  domicile au Forum Energaia de Montpellier

Avec la forte croissance des énergies renouvelables, particulièrement du solaire, et la volonté de la Région Occitanie de devenir la première région à énergie positive d’Europe, le Forum Energaia qui se tiendra les 11 et 12 décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier, est la vitrine des actions portées dans le domaine de la transition énergétique. Comme chaque année, le pôle de compétitivité y prend ses quartiers durant les deux jours d’exposition !

Organisé par Occitanie Events, le Forum EnerGaïa est devenu en quelques années, le rendez-vous incontournable d’échanges et d’affaires à destination des professionnels et des collectivités. Le pôle de compétitivité DERBI, fort de 200 acteurs de la transition énergétique et accélérateur d’innovation dans ces filières en Occitanie, exposera au cœur du salon (Hall B2 – Stand D68) sur un pavillon de 150 m² aux cotés de 12 co-exposants membres adhérents de la structure : ATDX, Boréales Energy, CEA, Ecologène, Eléments, Incidences, Siréa, Sofrigam, Sun’R Power, Sween, Topo Airtech et Volterres. A Energaiai, le pôle DERBI est un peu comme à la maison !

Une conférence sur le Crédit d’Impôt dans l’Industrie Verte

Au sein du programme de conférences et de pitchs pour s’informer sur les actualités de la filière, les nouvelles réglementations, les financements, des retours d’expérience, le pôle DERBI organise une conférence sur le Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) le jeudi 12 décembre de 14h à 15h. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux entreprises de réaliser de nouveaux projets industriels dans quatre filières de la transition énergétique : les batteries, l’éolien, les panneaux solaires et les pompes à chaleur.

Trois entreprises du pôle en quête d’un prix Innovation

Une nouveauté cette année, les Trophées de l’Innovation ont été crées pour mettre en lumière les innovations et les avancées techniques des exposants en réponse aux grands enjeux de transition énergétique d’aujourd’hui et de demain. Quatre prix seront décernés dans 4 catégories et Un prix Coup de cœur sera attribué par la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée à l’un des 11 projets nominés. 3 entreprises membres du pôle ont été nominés : Serenysun dans la catégorie Ecosystème, Ecologéne dans la catégorie Circularité et Sween dans la catégorie Déployabilité.

Le pôle DERBI sera un acteur majeur de ce changement d’échelle

L’année 2025, va connaître une accélération avec l’adoption de la feuille de route de la France jusqu’en 2030 et les évolutions constantes du cadre juridique qui entoure le développement des énergies renouvelables. Par son action en région Occitanie/Pyrénées Méditerranée à partir de son siège situé à Perpignan et d’antennes localisées à Toulouse et Montpellier, le pôle DERBI sera un acteur majeur de ce changement d’échelle. Il a en effet pour mission de développer l’innovation, la formation, le transfert de technologie, le développement et la création d’entreprises. Son objectif majeur est d’accélérer l’émergence et la commercialisation de produits et de services innovants sur des marchés en fort développement. Ses domaines d’excellence : la production d’énergie renouvelable et la décarbonation ; les réseaux énergétiques intelligents ; l’efficacité énergétique et les nouveaux usages ; le numérique et le digital ; les enjeux sociétaux et la formation.

Encadré

DERBI en quelques chiffres

Un réseau de plus de 200 membres, 388 projets labellisés réunissant plus de 700 partenaires. 223 de ces projets ont été financés, représentant un investissement de 545 M€ et soutenus par des fonds publics à hauteur de 190 M€