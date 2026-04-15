OPINION/Â« Livret A : pour une vÃ©ritable neutralitÃ© technologique au service de la transition Ã©nergÃ©tique Â»

Par Alain Grandjean, Economiste, Lucie Pinson, Fondatrice et directrice de lâ€™ONG Reclaim Finance, Vincent Jacques le Seigneur, PrÃ©sident dâ€™Observâ€™ER et StÃ©phane His, PrÃ©sident de lâ€™association Energies Renouvelables pour tous.

La dÃ©cision rÃ©cente dâ€™ouvrir le financement du Livret A au nouveau nuclÃ©aire marque un tournant important dans la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Elle sâ€™inscrit dans une orientation du gouvernement qui souhaite mobiliser lâ€™Ã©pargne des FranÃ§ais au service dâ€™investissements de long terme, prÃ©sentÃ©s comme rÃ©pondant Ã des objectifs de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation. Mais cette orientation, centrÃ©e sur une technologie, ne saurait constituer une politique Ã©nergÃ©tique cohÃ©rente. En effet, pourquoi rÃ©server cet outil Ã une seule technologie, alors mÃªme que la transition Ã©nergÃ©tique repose, par nature, sur la complÃ©mentaritÃ© des solutions ?

Depuis plusieurs annÃ©es, les pouvoirs publics dÃ©fendent le principe de neutralitÃ© technologique. Ce principe, au cÅ“ur de la politique europÃ©enne de lâ€™Ã©nergie et du climat poussÃ© par la France, consiste Ã ne pas privilÃ©gier a priori une technologie, mais Ã orienter les investissements vers les solutions les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixÃ©s : dÃ©carbonation, sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement, maÃ®trise des coÃ»ts. Or, en rÃ©servant de facto lâ€™accÃ¨s au Livret A au seul nuclÃ©aire, la France sâ€™Ã©carte de ce principe. La transition Ã©nergÃ©tique doit reposer sur un ensemble de solutions. Le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables, en parallÃ¨le de lâ€™Ã©lectrification des usages, du dÃ©veloppement des rÃ©seaux et des capacitÃ©s de stockage, en constitue une part majeure. Le gouvernement le reconnaÃ®t lui-mÃªme dans sa stratÃ©gie, qui mentionne ces leviers, quand bien mÃªme le nuclÃ©aire y conserve une place centrale.

Alors que lâ€™actualitÃ© nous rappelle lâ€™urgence Ã rÃ©duire notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles et Ã un marchÃ© par nature structurellement volatil, les Ã©nergies renouvelables apparaissent comme les solutions les plus rapides pour rÃ©duire la facture Ã©nergÃ©tique et limiter lâ€™exposition aux prix du gaz, qui continuent de fixer, dans de nombreuses situations, le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en Europe.

Pourtant, en France, leur coÃ»t de dÃ©veloppement reste anormalement Ã©levÃ© en raison de contraintes spÃ©cifiques, notamment administratives et fonciÃ¨res, dâ€™un besoin en capitaux initiaux significatif et dâ€™un diffÃ©rentiel avec les Ã©nergies fossiles faussÃ©. Cette situation crÃ©e un paradoxe : alors mÃªme que ces technologies sont les plus compÃ©titives Ã lâ€™Ã©chelle internationale, leur dÃ©ploiement est ralenti et renchÃ©rit.

Dans ce contexte, lâ€™accÃ¨s au financement constitue un enjeu dÃ©cisif. RÃ©pondre Ã cet enjeu suppose dâ€™activer plusieurs leviers complÃ©mentaires. Mobiliser le Livret A en faveur des Ã©nergies renouvelables peut faire partie des solutions, mais ne saurait suffire. Dâ€™autres instruments doivent Ãªtre pleinement mis Ã contribution : relever les objectifs publics de dÃ©ploiement pour donner de la visibilitÃ© aux acteurs, orienter davantage les financements bancaires vers ces technologies en rÃ©allouant ceux qui contribuent toujours au dÃ©ploiement de nouveaux projets dâ€™Ã©nergies fossiles, ou encore mobiliser les banques centrales en introduisant des conditions de financement diffÃ©renciÃ©es favorables aux investissements bas carbones.

Un renforcement des facilitÃ©s de financement en faveur des Ã©nergies renouvelables, des infrastructures de rÃ©seau, du stockage et de lâ€™Ã©lectrification contribuerait Ã accÃ©lÃ©rer les investissements nÃ©cessaires Ã la dÃ©carbonation de lâ€™Ã©conomie. Il permettrait Ã©galement de maximiser lâ€™impact de lâ€™Ã©pargne desÂ FranÃ§ais, en la mettant au service dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique efficace et Ã©conomiquement soutenable.

Au moment oÃ¹ la France doit accÃ©lÃ©rer sa transformation Ã©nergÃ©tique, il est impÃ©ratif de ne pas freiner le dÃ©ploiement des solutions dÃ©jÃ identifiÃ©es comme essentielles. Au contraire, il est urgent de crÃ©er les conditions de leur dÃ©ploiement optimal. Le Livret A pourrait ainsi constituer un levier au service dâ€™une politique Ã©nergÃ©tique plus cohÃ©rente et mieux alignÃ©e avec les besoins rÃ©els de la transition.