Entech et EDF : trois Ã®les du Ponant sÃ©curisÃ©es et dÃ©carbonÃ©es avec des solutions de stockage

Entech, expert reconnu des solutions de stockage dâ€™Ã©nergie, et EDF, gestionnaire du rÃ©seau Ã©lectrique des Ã®les dâ€™Ouessant, de MolÃ¨ne et de Chausey, ont signÃ© un partenariat pour le dÃ©ploiement de solutions de stockage sur ces trois Ã®les du Ponant. Ce projet marque une Ã©tape clÃ© pour la transition Ã©nergÃ©tique et pour la rÃ©silience de leur rÃ©seau Ã©lectrique. Des Ã®les entre le ciel et lâ€™eauÂ !

PortÃ© par Entech, en partenariat avec EDF, le projet prÃ©voit lâ€™installation de solutions de stockage par batteries sur lâ€™Ã®le dâ€™Ouessant, lâ€™Ã®le de MolÃ¨ne et lâ€™Ã®le de Chausey. Les batteries, dimensionnÃ©es spÃ©cifiquement pour chaque Ã®le, seront installÃ©es Ã partir du premier semestre 2027, en commenÃ§ant par lâ€™Ã®le de MolÃ¨ne, pour une capacitÃ© totale de 4,4 MWh rÃ©partis sur les trois Ã®les : 2 MWh sur lâ€™Ã®le dâ€™Ouessant, 1,6 MWh sur lâ€™Ã®le de MolÃ¨ne et 0,8 MWh sur lâ€™Ã®le de Chausey.

Optimiser lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelables locales

Ces solutions de stockage permettront de lisser la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, de gÃ©rer les pics de consommation et dâ€™optimiser lâ€™utilisation des Ã©nergies renouvelables locales, tout en renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement Ã©lectrique pour les habitants et pour les acteurs Ã©conomiques du territoire. Â« Nous sommes honorÃ©s de collaborer avec EDF pour apporter des solutions de stockage adaptÃ©es aux spÃ©cificitÃ©s des Ã®les dâ€™Ouessant, MolÃ¨ne et Chausey. Ce projet illustre notre engagement commun en faveur dâ€™une Ã©nergie plus propre, plus stable et plus rÃ©siliente pour les territoires isolÃ©s Â» confie Christopher Franquet, Fondateur et PrÃ©sident de Entech.

Le stockage pour amÃ©liorer la rÃ©silience des micro-rÃ©seaux insulaires

Ã€ travers ce partenariat, Entech et EDF accompagnent les Ã®les du Ponant dans lâ€™amÃ©lioration de la rÃ©silience des micro-rÃ©seaux insulaires et dans le dÃ©veloppement dâ€™outils permettant lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables. Ce projet sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de renforcement du rÃ©seau et de dÃ©carbonation de territoires isolÃ©s. Â« Lâ€™intÃ©gration de batteries est une Ã©tape majeure pour sÃ©curiser lâ€™alimentation Ã©lectrique de ces Ã®les et accÃ©lÃ©rer leur transition Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã lâ€™expertise dâ€™Entech, nous renforÃ§ons notre capacitÃ© Ã intÃ©grer les Ã©nergies renouvelables et Ã rÃ©duire la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles Â» ajoute VÃ©ran Vandenberghe, Chef de dÃ©partement micro-rÃ©seaux chez EDF.