Open Energies & Expobiogaz 2026 : deux salons, un programme au cÅ“ur des enjeux actuels

Les 10 et 11 mars 2026, les salons Open Energies et Expobiogaz se tiendront simultanÃ©ment Ã Eurexpo Lyon. OrganisÃ©s par la division GreenTech+ de GL events, ces deux Ã©vÃ©nements majeurs de la transition Ã©nergÃ©tique font le choix dâ€™une Ã©dition commune, tout en conservant leurs identitÃ©s, leurs expertises et leurs publics respectifs.

Cette double tenue traduit une conviction forte : les filiÃ¨res Ã©nergÃ©tiques ne se pensent plus en silos. Production, pilotage, stockage, flexibilitÃ©, gaz renouvelables et usages sâ€™articulent dÃ©sormais au sein de systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques de plus en plus intÃ©grÃ©s. En rÃ©unissant les acteurs des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents et du gaz renouvelable en un mÃªme lieu, Open Energies et Expobiogaz crÃ©ent un espace unique de dialogue, de complÃ©mentaritÃ© et de projection collective.

Ã€ lâ€™approche de leur ouverture, Open Energies et Expobiogaz lÃ¨vent le voile sur un programme pensÃ© en partie pour favoriser les passerelles entre les deux salons. Cette Ã©dition commune met lâ€™accent sur les synergies entre les filiÃ¨res, avec des parcours de visite interconnectÃ©s permettant aux professionnels de naviguer entre les expertises, les usages et les solutions. En fil conducteur, la thÃ©matique de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique sâ€™impose comme un enjeu transversal structurant, illustrant la nÃ©cessitÃ© de mieux articuler production, pilotage, stockage et usages pour construire des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus rÃ©silients et performants.

Â

Programme Open Energies 2026 : dÃ©crypter, piloter et accÃ©lÃ©rer les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents

PositionnÃ© au carrefour des Ã©nergies renouvelables et du numÃ©rique, Open Energies 2026 confirme son rÃ´le de plateforme experte dÃ©diÃ©e aux systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents. Sa programmation sâ€™inscrit pleinement dans les enjeux 2026â€“2030 : Ã©lectrification des usages, intÃ©gration des ENR, pilotage, stockage et flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique. Deux formats complÃ©mentaires pour dÃ©crypter le marchÃ©Â :

Le Forum â€“ lectures stratÃ©giques et dÃ©cryptages des marchÃ©s

Le Forum accueille des tables rondes de haut niveau consacrÃ©es :

Â

â€¢ aux Ã©volutions du cadre rÃ©glementaire et juridique (PPE, mÃ©canismes de soutien, raccordement, marchÃ©s),

â€¢ aux transformations des modÃ¨les Ã©conomiques de lâ€™autoconsommation, des CPPA et de la flexibilitÃ©,

â€¢ aux perspectives des filiÃ¨res solaire, stockage, agrivoltaÃ¯sme et mobilitÃ© Ã©lectrique.

Â

Il propose des regards croisÃ©s entre dÃ©cideurs publics, Ã©nergÃ©ticiens, industriels et territoires, pour Ã©clairer les choix structurants Ã venir.

Les Ateliers â€“ dÃ©monstrations de solutions concrÃ¨tes et retours terrain

PensÃ©s comme des formats courts et opÃ©rationnels, les ateliers donnent la parole aux acteurs de terrain autour de :

Â

â€¢ cas dâ€™usage dâ€™autoconsommation individuelle et collective,

â€¢ solutions de stockage et de pilotage intelligent,

â€¢ outils digitaux, IA et data au service de lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique,

â€¢ retours dâ€™expÃ©rience sur lâ€™Ã©lectrification des usages et la mobilitÃ©.

Â

Lâ€™objectif : permettre aux visiteurs de repartir avec des clÃ©s immÃ©diatement actionnables.

Un temps fort transversal autour de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique fil rouge du salon

Sujet clÃ© et central dâ€™Open Energies, la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique irrigue lâ€™ensemble du programme : stockage, pilotage de la demande, interaction avec les rÃ©seaux, hybridation des usages et des vecteurs Ã©nergÃ©tiques. La premiÃ¨re Ã©dition des rencontres nationales Flexinergie du Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) constitue lâ€™un des temps forts majeurs du salon en rÃ©unissant acteurs institutionnels, experts et industriels autour des conditions nÃ©cessaires Ã un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus flexible et rÃ©silient. Face aux critiques visant lâ€™intermittence des EnR Ã©lectriques, la flexibilitÃ© apparaÃ®t comme un levier clÃ© pour sÃ©curiser lâ€™approvisionnement, maÃ®triser les coÃ»ts et accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation des usages. Stockage, pilotage de la consommation, services systÃ¨mes, synergies entre vecteurs Ã©nergÃ©tiques : autant de solutions au cÅ“ur Â des dÃ©bats pour transformer lâ€™intermittence en opportunitÃ©. La confÃ©rence Flexinergie du Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) se tiendra le mardi 10 mars de 13h30 Ã 18h. Un temps fort commun aux deux salons, qui interrogera les capacitÃ©s du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais Ã intÃ©grer massivement les Ã©nergies renouvelables Ã lâ€™horizon 2030.