GreenYellow sÃ©curise un financement de 32 mâ‚¬ pour un portefeuille dâ€™actifs solaires et de stockage dâ€™Ã©nergie en Espagne

GreenYellow annonce un financement de 32 millions dâ€™euros en Espagne, sÃ©curisÃ©e auprÃ¨s de Bpifrance et BPCE Energeco. Cette opÃ©ration structurÃ©e vise Ã refinancer et accompagner le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille diversifiÃ© de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables. Celuiâ€‘ci comprend 23 centrales photovoltaÃ¯ques en exploitation ou en construction, reprÃ©sentant 50â€¯MWc de capacitÃ© installÃ©e, ainsi que 2 projets de stockage dâ€™Ã©nergie. Parmi ces actifs figure lâ€™un des plus grands projets photovoltaÃ¯ques hybrides en autoconsommation dâ€™Europe, combinant production dâ€™Ã©nergie solaire et stockage dâ€™Ã©nergie par batteries dâ€™une capacitÃ© de 25â€¯MWh / 7â€¯MW. Lâ€™Espagne, lâ€™autre pays du solaireÂ !

LancÃ© fin 2022, GreenYellow Spain a rapidement gagnÃ© la confiance de grands acteurs locaux et internationaux souhaitant accÃ©lÃ©rer leur trajectoire de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification des usages, sans investissement initial. Lâ€™entreprise accompagne aujourdâ€™hui des clients tels que Monbake, Benteler, Stellantis ou encore le groupe PTP, Ã travers des solutions Ã©nergÃ©tiques sur mesure et de long terme.

Â«Â Proposer des solutions Ã©nergÃ©tiques efficaces et durables aux clients industriels et commerciauxÂ Â»â€¯

En 2024, la crÃ©ation dâ€™une coentreprise avec Grupo Enhol, groupe dâ€™investissement espagnol spÃ©cialisÃ© principalement dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, a marquÃ© une Ã©tape clÃ© dans le dÃ©veloppement de GreenYellow en Espagne, renforÃ§ant significativement son ancrage local. Â«Â La coentreprise avec GreenYellow constitue la plateforme Ã travers laquelle nous canalisons lâ€™ensemble de nos investissements en matiÃ¨re dâ€™autoconsommation et de stockage dâ€™Ã©nergie dans la pÃ©ninsule IbÃ©rique. Ce partenariat nous permet de conjuguer des capacitÃ©s industrielles solides et une expertise fine des marchÃ©s locaux afin de proposer des solutions Ã©nergÃ©tiques efficaces et durables aux clients industriels et commerciauxâ€¯Â», assurentÂ Diego et Gonzalo Oliver, directeurs gÃ©nÃ©raux du Grupo Enhol. Au-delÃ de ses activitÃ©s photovoltaÃ¯ques, GreenYellow Spain dÃ©veloppe Ã©galement un portefeuille de projets dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en cours de construction. Ce financement, composÃ© de plusieurs lignes de crÃ©dit dont une facilitÃ© senior de 28 millions dâ€™euros, souligne lâ€™engagement fort des prÃªteurs franÃ§ais en faveur de la croissance stratÃ©gique de leurs producteurs indÃ©pendants dâ€™Ã©nergie nationaux (IPP) Ã travers lâ€™Europe.

Â«Â Une premiÃ¨re opÃ©ration de financement de projets de plus de 30 millions dâ€™euros rÃ©alisÃ©e en moins de trois ansÂ Â»

Â« RÃ©alisÃ©e en moins de trois ans depuis lâ€™entrÃ©e de GreenYellow sur le marchÃ© espagnol, cette premiÃ¨re opÃ©ration de financement de projets de plus de 30 millions dâ€™euros reflÃ¨te la croissance rapide, compÃ©titive et durable de notre plateforme localeÂ», dÃ©clareÂ Nicolas Daunis,Â Country Manager de GreenYellow Spain. Â« Elle dÃ©montre notre capacitÃ© Ã structurer, construire et exploiter des projets dâ€™Ã©nergies renouvelables de premier plan, associÃ©s Ã des acheteurs dâ€™Ã©nergie fiables sur le long terme. Cette transaction renforce encore notre ambition dâ€™accompagner les entreprises du secteur C&I (Tertiaires â€“ Industrie) en Espagne dans leur transition Ã©nergÃ©tique, avec des solutions intÃ©grÃ©es compÃ©titives, rÃ©silientes et intÃ©gralement financÃ©es. Â» Cette opÃ©ration met une nouvelle fois en lumiÃ¨re la bancabilitÃ© et la compÃ©titivitÃ© du modÃ¨le Ã©conomique infrastructurel de GreenYellow, qui propose aux entreprises (C&I) Commerciales et Industrielles des solutions concrÃ¨tes pour accÃ©lÃ©rer leur transition Ã©nergÃ©tique.

La stratÃ©gie pan europÃ©enne de GreenYellow

En combinant excellence technique, opÃ©rationnelle et financements structurÃ©s, GreenYellow accompagne le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle de solutions solaires en autoconsommation (behindâ€‘theâ€‘meter), de stockage dâ€™Ã©nergie – Ã©lectrique et thermique – ainsi que de programmes dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, permettant aux entreprises de faire face Ã la hausse des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie, aux contraintes dâ€™approvisionnement et aux objectifs de dÃ©carbonation.â€¯Â«Â Lâ€™arrangement de ce financement de projet portefeuille en Espagne nous a permis dâ€™aborder la stratÃ©gie pan europÃ©enne de GreenYellow. La technicitÃ© de GreenYellow se met au service de belles contreparties commerciales et industrielles auto-consommatrices, toujours dans une vision dÃ©centralisÃ©e de lâ€™Ã©nergie. Câ€™est une grande fiertÃ© pour Bpifrance dâ€™accompagner nos clients grands comptes franÃ§ais dans cette dynamique de transition Ã©nergÃ©tique, et de voir sâ€™opÃ©rer les projets avec succÃ¨s dans toute leur chaine de valeur au-delÃ de nos frontiÃ¨res. Â», souligneÂ Jallil Yaker, Directeur RÃ©gional Paris Est de Bpifrance.