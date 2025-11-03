Open Energies et Expobiogaz 2026 : deux salons, une vision commune pour la transition Ã©nergÃ©tique

Deux salons, un mÃªme lieu, une seule date clÃ© ! Les 10 et 11 mars 2026 Ã Eurexpo Lyon, la division GreenTech+ de GL events organise simultanÃ©ment et ce, pour la premiÃ¨re fois, deux Ã©vÃ©nements phares de la transition Ã©nergÃ©tique : Open Energies et Expobiogaz, au mÃªme endroit, au cÅ“ur de la rÃ©gion Auvergne-RhÃ´ne-Alpes. Cette initiative marque une opportunitÃ© pour les acteurs des filiÃ¨res solaire et biogaz de se rencontrer, dâ€™Ã©changer et de se projeter ensemble dans un avenir Ã©nergÃ©tique plus durable.

Si chaque salon demeure indÃ©pendant, cette Ã©dition commune vise Ã capitaliser sur les synergies naturelles entre les deux secteurs, tout en prÃ©servant les spÃ©cificitÃ©s de chacun. Tenir conjointement Open Energies et Expobiogaz, câ€™est affirmer que les filiÃ¨res et les technologies sâ€™additionnent et sâ€™enrichissent mutuellement au service dâ€™un enjeu commun, la transition Ã©nergÃ©tique. Cette co-organisation crÃ©e une valeur inÃ©dite pour les visiteurs comme pour les exposants, en croisant des publics qui, jusquâ€™ici, Ã©voluaient sÃ©parÃ©ment.

Â« Cette double tenue Ã Lyon est une opportunitÃ© unique de faire rayonner deux filiÃ¨res stratÃ©giques, solaire et biogaz, au cÅ“ur dâ€™un territoire pionnier sur le marchÃ© des ENR. Open Energies, jeune mais dÃ©jÃ incontournable, et Expobiogaz, rÃ©fÃ©rence historique, sâ€™inscrivent ensemble dans une dynamique qui rÃ©pond aux attentes du marchÃ©, aux Ã©volutions rÃ©glementaires et aux besoins concrets des acteurs. Â» souligne RaphaÃ«l Goerens, directeur des salons.